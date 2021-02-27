التعليم: 86% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا العربي بلا شكاوى.. وقررنا مد الوقت للطلاب المتعثرين

قررت وزارة التربية والتعليم، مد زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى حتى 12 ظهرا.

وأعلنت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، أن 86% من طلاب أولى ثانوي، أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا بدون مشاكل أو شكاوى أو أعطال، مؤكدةً أن شكاوى عدم التمكن من الوصول إلى منصة الامتحان تخص حالات فردية محدودة من الطلاب، وقرار مد مدة الامتحان جاء لمساعدة هذه الحالات.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداول استغاثات وشكاوى قيل إنها من بعض طلاب الصف الأول الثانوي أثناء تواجدهم داخل اللجان.





وادّعت المنشورات والاستغاثات المتداولة على فيس بوك، أن بعض الطلاب في اللجان لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان اللغة العربية الذي بدء منذ التاسعة صباحا.





قال أحمد عبد الجواد "الامتحان مش راضي يشتغل ونشر صورة ثبات منصة الامتحان على وضع واحد دون الدخول على الصفحة الخاصة بالاسئلة، كما رد عليه إسلام الشاطر قائلا "كلنا نفس النظام السيستم واقع".





كما استغاث عدد من المعلمين وأولياء الأمور على جروب "ادعم د. طارق شوقي" عبر تطبيق واتساب، حيث قال معلم يدعى محمد فوزي "عندي المدرسة كاملة ما دخلتش لحد دلوقتي"، وقالت دعاء محمود "لحد الآن طلبه مش عرفه تدخل مفيش نت سواء على شريحه او الواى فاى".

ومن جانبها، أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنها تتابع منذ التاسعة صباحا عمليات دخول الطلاب على منصة الامتحان، مشيرةً إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب نجحوا في الدخول على منصة الامتحان منذ التاسعة صباحا بدون شكاوى، أما عن الشكاوى الفردية الخاصة بالبعض الآخر من الطلاب الذين فوجدوا صعوبة في الدخول على منصة الامتحان، وجارٍ التحقق من الأمر لتحديد المشكلة وحلها في حال ثبوت وجودها .



