بعد تصدرها التريند.. 5 معلومات عن لعبة ببجي الجديدة PUBG: New State

بدأت شركة Krafton، التي تمتلك لعبة القتال الشهيرة ببجي PUBG ، في تلقي طلبات التسجيل المسبقة من متجر جوجل بلاي، لأحدث ألعاب Battle Royale، والتي تصدرت مؤشرات بحث جوجل بعد الإعلان عنها تحت عنوان New State.





وبحسب ما ذكره موقع "india to day"، تأتي لعبة PUBG: New State، كتجربة مجانية للعب لنظامي التشغيل أجهزة أندرويد وiOS، لكسر الحاجز التقليدي الذي انتشر بين لاعبي النسخة الأصلية على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث تم إطلاق لعبة PUBG Mobile، في عام 2017.









ومن المرجح أن تتغيير إستراتيجية اللعب القديمة مع PUBG: New State، التي تقدمها مجموعة كبيرة من الألعاب من بينها ببجي وفورتينايت، على الأقل فيما يتعلق بالعديد من العناصر التي توفر أفضل تجربة معركة ملكية، وفيما يلي نرسد إليك خمس معلومات حول لعبة PUBG: New State:





1. وفقا لوصف شركة "Krafton" على متجر جوجل بلاي، تدور أحداث لعبة PUBG: New State، في عام 2051، حيث "تحكم الفوضى حيث تتقاتل العديد من الفصائل مع بعضها البعض"، تحاكي قصص نهاية العالم التي تدور في العديد من أفلام هوليوود.





2. ببجي: تم إنشاء لعبة New State، حول بقاء 100 لاعب من المفترض أن يشاركوا في المعركة حتى يبقى لاعب واحد أو فريق واحد في اللعبة، وقد تم تحسين المنطقة الزرقاء لتقليصها بشكل أسرع، مما أجبر اللاعبين على الركض للأسلحة والمركبات والمواد الاستهلاكية "لكسب اليد العليا"، وسيكون هناك لقب "Lone Survivor" في اللعبة والذي سيتم منحه لآخر لاعب أو الفريق.





3. أكبر الإضافات التي تحصل عليها لعبة New State، هي الطائرات بدون طيار والقوائم القتالية القابلة للنشر في اللعبة والتي ستعمل على تحديث طريقة اللعب للاعبين الذين يحتاجون إلى البقاء لفترة أطول في اللعبة، وبسبب هذه الأشياء الجديدة، سيشهد وضع المعركة الملكي تغييرات كبيرة في طريقة اللعب.





4. تملك لعبة New State خريطة جديدة تسمى Troi، مع عوالم مفتوحة ضخمة 8x8 كم مع العديد من المركبات التي تفرخ في كلا الوضعين Classic و Arcade سيتمكن اللاعبون أيضًا من تخصيص أسلحتهم في منتصف اللعبة، مما يوفر المزيد من خيارات التخصيص وثني قواعد المعركة الملكية بشكل أكبر، تتيح لهم ساحة المعركة الجديدة الفرصة لاكتشاف كيفية تطور الكون.





5. يتم تطوير لعبة New State بواسطة استديوهات ببجي، والتي تمتلك IP الأصلي لـ Playerunknown’s Battlegrounds وهي جزء من Krafton ومقرها كوريا الجنوبية، والمطورة أيضًا لإصدارات الكمبيوتر من لعبة القتال الشهيرة، ولكن إصدار الهاتف المحمول تم تطويره بواسطة شركة Tencent، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الصين وكان هذا هو السبب الرئيسي لحظر نسخة الهواتف الذكية في الهند، ولكن مع Krafton كمطور وناشر PUBG: New State، هناك بعض الاحتمالات أن هذه النسخة قد تصل إلى الهند أولا.