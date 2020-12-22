لأول مرة.. ببجي موبايل تطلق أغنية سكوادي جنبي

أطلقت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) لأول مرة على الإطلاق مقطعًا صوتيًا عربيًا كاملًا وأغنية أصلية وحزمة صوتية عربية جديدة للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للنسخة العربية من لعبة الجوال الشهيرة.

وتضم أغنية "سكوادي جنبي" الناجحة والمصحوبة بفيديو موسيقي مليء بالتشويق وحزمة صوت باللغة العربية داخل اللعبة.

صمم محتوى الذكرى السنوية خصيصًا للعبة ببجي موبايل كجزء من التعاون المشوق مع نجمة الإنترنت والفنانة الشهيرة نور ستارز.

تم الكشف عن نسخة ببجي موبايل العربية للاعبين في شهر ديسمبر من عام 2018، كجزء من التزام ببجي موبايل بجلب اللعبة إلى جمهورها الكبير بلغته المفضلة. ومنذ إطلاقها، رحب اللاعبون وعشاق اللعبة بنسخة ببجي موبايل العربية، وارتقت لعبة ببجي موبايل في العالم العربي من مكانتها القوية إلى أقوى عبر عدد من البطولات الكبرى والفعاليات الخاصة، بما في ذلك "ببجي موبايل تحدي النجوم" الذي يجري في المنطقة.





تعد الأغنية الأصلية "سكوادي جنبي" مثال رائع للعمل الجماعي والتعاوني الذي يتواجد في اللعبة. وتضم الأغنية صوت أسطورة اليوتيوب نور ستارز، وتم تأليف لحنها المذهل خصيصًا للعبة ببجي موبايل وتسلط الأغنية الضوء على قوة الفريق والروح التعاونية الملهمة.





كشفت ببجي موبايل أيضًا عن مقطع فيديو موسيقي مليء بالتشويق لإضفاء الحيوية إلى أغنية "سكوادي جنبي". ويصور الفيديو جوهر الأغنية، فتظهر فيه نور ستارز وفريقها وهم يقومون بحركات الرقص الرائعة ويرتدون الأزياء الملونة والمستوحاة من مجموعة الملابس الحصرية والمتوفرة للشراء داخل اللعبة. ويمكنكم مشاهدة الفيديو الموسيقي عبر صفحة ببجي موبايل على اليوتيوب العربية.





يستطيع اللاعبون الآن أيضًا الاستمتاع بتجربة ببجي موبايل الكاملة باللغة العربية العامية، مع إطلاق حزمة نور ستارز الصوتية العربية، والتي تضم أكثر من 60 أمر مختلف باللغة العربية العامية. وتم تصميم الحزمة خصيصًا لتسليط الضوء على الأهمية الكامنة وراء كل عبارة. وكجزء من التعاون الموسيقي، تستخدم الحزمة صوت نور ستارز الساحر، والحزمة متوفرة الآن داخل اللعبة.





بدأت نور ستارز مسيرتها المهنية في عام 2014، وتعتبر واحدة من رواد منشئي المحتوى على اليوتيوب في الشرق الأوسط. وتعرف نجمة الإنترنت هذه بمحتواها الفريد والقوي والممتع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما استطاعت أيضًا أن تنشر اسمها من خلال موسيقاها الخاصة وظهرت في العديد من مقاطع الفيديو الموسيقية الأخرى أيضًا.





ستشمل احتفالات الذكرى السنوية الثانية سلسلة كاملة من التحديات داخل اللعبة والفعاليات الخاصة للاعبين مع فرصة للفوز ببعض الجوائز والمكافآت الرائعة داخل اللعبة وخارجها.