سقطت على سقف منزل.. مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة بأمريكا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في تحطم طائرة بمحرك واحد في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث اخترقت سقف أحد المنازل.





ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من بلدة جينزفيل متجهة إلى دايتونا بيتش في فلوريدا، حيث عثر على 3 ضحايا، وتم إجلاء 5 أشخاص من أحد المنازل.





وصرح كيث سميث، رئيس قسم إطفاء الحرائق في جينزفيل الأمريكية، بأن جناح الطائرة سقط في غرفة نوم منزل متنقل بالقرب من مكان الحادث بينما كانت الأسرة التي تعيش هناك تتناول العشاء.





​وأضاف "سميث"، "كان ركاب المقطورة يتناولون العشاء بالفعل في الوقت الذي دخل فيه الجناح من سقف منزلهم وهبط في إحدى غرف النوم، ولحسن الحظ، لم يكن أحد في غرفة النوم في ذلك الوقت".