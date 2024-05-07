بعد اعتصام الطلاب.. هدوء شبه تام في حرم جامعة شيكاغو

أفادت فضائية الحرة بعودة الهدوء بشكل شبه تام إلى حرم جامعة شيكاغو بعد اعتصام الطلاب عدة أيام.

وتابعت “الحرة”: طلاب جامعة شيكاغو أكدوا أنهم سيعودون إلى مكان الاعتصام في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم، شارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة نيويورك، وصولا إلى مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجا على فض شرطة المدينة اعتصاما طلابيا داخل الجامعة، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري .

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، رفع المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بقمع الشرطة للطلبة في كثير من الجامعات واعتقال المئات منهم على خلفية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الساحة الأمريكية.

كما تم تنظيم مظاهرة مناهضة لإسرائيل، بمشاركة اليهود المناهضين للصهيونية، أمام مدخل جامعة كولومبيا.