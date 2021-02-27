شاهد.. سروجي السيارات الكفيف: في المهنة من 32 سنة ونفسي أنور عيني

فقد نور البصر لكن لم يفقد نور البصيرة فأبدع في مهنته التي يعمل بها منذ 32 عامًا بمساعدة أخيه وعاملين معه كسروجي يجند كراسى وسقف وأرضية السيارات يوميًا بورشته أسفل منزله من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً حريصًا على العمل في جميع أيام السنة حيث ينفق على عائلته ومن يعمل معه إضافة إلى عشقه للعمل وعدم رغبته في الجلوس بالبيت مكتوف الأيدي.





يقول هاني سعيد فتح الله، صاحب الـ 42 عامًا في فيديو لموقع «صدى البلد» إنه يعمل في مهنة سروجي السيارات منذ أن كان في العاشرة من عمره ثم بدأ يفقد بصره بالتدريج رغم اجرائه للعديد من العمليات الجراحية، وكان أبرزها: 3 عمليات إتصال شبكي على نفقته الخاصة حتى انتهى به الأمر الآن إلى أخذه لأدوية تقوى عصب عينيه ليتمكن من إجراء عمليته الأخيرة والذي أشار عليه الطبيب المعالج له أنها ستكون بالخارج.





أما عند استمراه في العمل كسروجي سيارات كفيف، فيوضح هاني: «أنا بحب الشغلانة دي وفاتح بيه بيتي وبيوت ناس معايا، إضافة إلى أني ما عنديش مصدر دخل غيرها مطلقًا، وعمري ما أفضل أمد ايدي لشخص علشان أصرف على نفسي أو بنتي وابني أو زوجتي الحالية ومعاها ابنها، وشغلي بيتمثل في إن صاحب العربية بيجي ليه ويطلب إن أنجد سقف للعربية مثلاُ أو كراسي، وبعدها يحدد ليه أخويه أو شخص من صبياني الألوان ويلضمولي الإبره وأنا أنجد وأقفل الكرسى وبعدين يربطوه في العربية بمساعدتي».

«حياتي كلها ظلمة لكني بحب الشغل ومحتاجله» بهذه الجملة يشير سروجي السيارات المعجزة إلى اصراره على العمل في أضيق الظروف فعندما لا توجد سيارات لينجدها يعمل على تنجد كساوى للتكاتك ثم يبيعها لأصحاب المحلات لافتًا إلى أنه لا يستطيع الخروج بمفرده من ورشته أو بيته فلابد أن يرافقه أحد من أفراد عائلته وكان هذا سبب زواجه الثاني بعد انفصال زوجته الأولى عنه.



