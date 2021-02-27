القصبي يوجه استفسارات لوزيرة التجارة عن مبادرة بنت مصر ومشاريع المرأة والشباب بالمحافظات

وجه النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب عدة تساؤلات لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حول بيانها الذي أحيل للجنة، وتركزت التساؤلات حول مبادرة بنت مصر ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية.





وطالب النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنه، توضيحات من وزيرة التجارة والصناعة حول دور الوزارة في تمكين المرأة والشباب في إقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الكشف عن عدد المشروعات التي تم تنفيذها خلال مبادرة بنت مصر وما هي المحافظات التي تم تفعيل المبادرة بها لكي يقوم النواب بمتابعه المبادرة في محافظاتهم والوقوف علي مدي نجاحها .





واضاف عبد الهادي القصبي أنه من ضمن مهام الاعضاء قياس الأثر التشريعي ولا تنتهي مهمة النواب عند التشريع فقط، وعلي كل نائب أن يقيس اثر هذه التشريعات علي المجتمع بعد اعتماد خطه عمل اللجنه.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه لمناقشة بيان وزيرة التجارة والصناعة.