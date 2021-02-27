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أخبار العالم

مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي

السبت 27/فبراير/2021 - 03:08 م
مؤشر المعرفة العالمي
مؤشر المعرفة العالمي
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قسم الخارجي
كشفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن تقدم مصر 10 مراكز في ترتيب مؤشر المعرفة العالمي من عام 2019 إلى العام الماضي 2020. 

واحتلت مصر المرتبة 82 من أصل 136 دولة في عام 2019، في مؤشر المعرفة العالمي، ضمن التقرير الذي تصدره المؤسسة سنويا. 

وفي عام 2020، احتلت مصر المرتبة 72 في مؤشر المعرفة العالمي من 138 دولة ضمها التصنيف. 

ويعتمد هذا التصنيف على عدة عوامل أهمها حجم التعليم العالي وما قبل الجامعي، والتعليم الفني والبحث العلمي في الدولة. 

كما يصنف طبقا للإقتصاد والتكنولوجيا والاتصالات في الدولة، وغيرها من العوامل الأخرى. 
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