بعد إصدار بيجو له.. تعرف على أصل شعار الشركة الجديد

أعلنت شركة بيجو الفرنسية الشهيرة لصناعة السيارات، منذ فترة عن دمج مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية- الأمريكية وبي.إس.إيه الفرنسية المالكة لعلامة بيجو، لتصبح تحت اسم ستيلانتيس، والتي كونت رابع أكبر شركة سيارات في العالم الآن.





ومنذ ذلك الحين تسعى شركة بيجو، إلى التحديث والتطوير وطرح موديلات وطرازات أكثر تنافسية من ما قبلها، ولذلك قامت بطرح شعارها الجديد والذى يعد رقم 11 في تاريخ شعارات الشركة منذ تأسيس الشركة عام 1847.





ويستبدل شعار بيجو الجديد شعار الأسد الفضي الذي قدمته الشركة في عام 2010، فالشعار الجديد، يُركز على رأس الأسد فقط، ويُشبه الشعار الذي استخدمته الشركة على طرازاتها في 1960.





يظهر وجه الأسد موجهًا ناحية اليسار، وفي الأعلى يوجد اسم العلامة التُجارية، ويهدف المظهر بأكمله إلى الإشارة إلى تعزيز منافسة الشركة في السوق.





وشعار بيجو في الأساس يدل على قوة السيارة وأن بيجو هي ملكة السيارات الفرنسية، إضافة إلى أن الشركة ترعى فريق سوشو لكرة القدم الذي تأسس عام 1928 من قبل إحدى أفراد عائلة بيجو، وشعار الفريق هو نفس شعار الأسد.





وجاء تصميم شعار بيجو من خلال الفنان بارتولدي الذى نحت تمثال الحرية بأمريكا، ثم نحت تمثال أسد بمدينة بلفورت في فرنسا.





وكانت شركة بيجو سيتروين فى الأصل شركتين منفصلتين إلى أن قامت شركة بيجو بالاستحواذ على 38.2% من شركة سيتروين وذلك عام 1974، وبحلول عام 1976 زادت النسبة لتصل إلى 89.95%، فأدى ذلك لزيادة أسهم شركة بيجو وتكونت مجموعة "بيجو سيتروين".





ويقع مقر الشركة بمدينة باريس بفرنسا، وتعتبر شركة بيجو هي ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا بعد شركة فولكس فاجن، وقد كانت شركة بيجو في بداية الأمر تصنع مطاحن للبن والفلفل والملح، ثم بعد ذلك بدأت في تصنيع الدراجات البخارية ثم السيارات.