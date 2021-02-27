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ديني

دار الإفتاء عن إقامة التراويح: اللهم عجل بزوال الغمة

السبت 27/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
علقت دار الإفتاء المصرية، على قرار وزارة الأوقاف بانعقاد صلاة القيام في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.

وقالت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، "الحمد لله رب العالمين"، إقامة صلاة التراويح بإذن الله في المساجد مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية و مراعاة مسافات التباعد، اللهم بلغنا رمضان وعجل بزوال الغمة. 

فى سياق متصل، قررت وزارة الأوقاف انعقاد صلاة القيام في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.

وصرح وكيل الوزارة لشئون المساجد د. نوح العيسوي، بأنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ، ومراعاة مسافات التباعد، ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان، في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كل الضوابط القائمة والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.

وتابع: "سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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