بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 74 خطيب مكافأة جددًا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة ، 74 خطيب مكافأة جددا من المحالين للمعاش ، منهم (44) على بند التحسين ، وهم:

م الاسم المديرية 1. محمد السيد أحمد عبد الغفار داوود الإسكندرية 2. كمال عبد الرحيم أحمد سيد الإسماعيلية 3. جمعة صبري سلطان أحمد أسيوط 4. شكري رشاد فرغلي عمر أسيوط 5. عادل عبد الرحيم سيد عبد المجيد أسيوط 6. أحمد أحمد أبو العلا أحمد الأقصر 7. عبد العليم بسيوني أحمد سيد أحمد الجمال البحيرة 8. عبد الستار محمد حسن حسونة البحيرة 9. حسن منصور خضر نوام البحيرة 10. محمد محمد مصطفى سليمان البحيرة 11. جمعة فتحي مسعود حب الله البحيرة 12. عبد العزيز محمود خليفة الدقن البحيرة 13. رمضان محمد علوي علي العجان البحيرة 14. سعد سيد حسن يونس بني سويف 15. صابر أحمد عبد السيد الجيزة 16. محمد عبد الحافظ محمود بدر الجيزة 17. جمال الدين محمد أمين فرغل الجيزة 18. عبد الغفار إبراهيم سالم الأدهم الجيزة 19. عاطف السيد محمد المنياوي الدقهلية 20. سعد محمد سعد السويدي الدقهلية 21. عادل فؤاد الحداد إبراهيم سوهاج 22. السبع الضبع أحمد بركات سوهاج 23. محمد محمد أحمد صالح سوهاج 24. علي فراج عبد اللطيف محمود سوهاج 25. عبد الوهاب محمد أحمد عثمان الشرقية 26. محمد أحمد مختار محمد جبران الشرقية 27. محمد محمد سيد أحمد عبد القادر الشرقية 28. عبد العزيز محمد أحمد أبو عيشة الغربية 29. رفعت عبد السلام علي جاد خليل الغربية 30. أسامة إبراهيم أحمد عبد الله الغربية 31. عبد الله محمد متولي حمادة الغربية 32. فرحات محمد إبراهيم الزمر الغربية 33. محمد حماد محمد حماد شريف الغربية 34. عبد الناصر محمد حسن السقا الغربية 35. عصام الدين محمد طلبة سلامة الغربية 36. محمد عز الدين عبد الستار عبد العظيم محمد خطاب القاهرة 37. مجدي أحمد عبد الهادي القاهرة 38. أحمد يوسف علي حسانين عمران القليوبية 39. علاء الدين إبراهيم خليفة إبراهيم القليوبية 40. فرج موسى محمد الزلوع كفر الشيخ 41. خيري مصباح علي رمضان المنوفية 42. محمد نجم بسيوني شهاب الدين المنوفية 43. نبيل عبد الرازق الرفاعي حسين المنوفية 44. حمدي كامل عبد اللطيف أحمد المنيا

ومنهم (30) كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد 6 أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم: