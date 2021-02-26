بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 74 خطيب مكافأة جددًا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة ، 74 خطيب مكافأة جددا من المحالين للمعاش ، منهم (44) على بند التحسين ، وهم:
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|محمد السيد أحمد عبد الغفار داوود
|الإسكندرية
|2.
|كمال عبد الرحيم أحمد سيد
|الإسماعيلية
|3.
|جمعة صبري سلطان أحمد
|أسيوط
|4.
|شكري رشاد فرغلي عمر
|أسيوط
|5.
|عادل عبد الرحيم سيد عبد المجيد
|أسيوط
|6.
|أحمد أحمد أبو العلا أحمد
|الأقصر
|7.
|عبد العليم بسيوني أحمد سيد أحمد الجمال
|البحيرة
|8.
|عبد الستار محمد حسن حسونة
|البحيرة
|9.
|حسن منصور خضر نوام
|البحيرة
|10.
|محمد محمد مصطفى سليمان
|البحيرة
|11.
|جمعة فتحي مسعود حب الله
|البحيرة
|12.
|عبد العزيز محمود خليفة الدقن
|البحيرة
|13.
|رمضان محمد علوي علي العجان
|البحيرة
|14.
|سعد سيد حسن يونس
|بني سويف
|15.
|صابر أحمد عبد السيد
|الجيزة
|16.
|محمد عبد الحافظ محمود بدر
|الجيزة
|17.
|جمال الدين محمد أمين فرغل
|الجيزة
|18.
|عبد الغفار إبراهيم سالم الأدهم
|الجيزة
|19.
|عاطف السيد محمد المنياوي
|الدقهلية
|20.
|سعد محمد سعد السويدي
|الدقهلية
|21.
|عادل فؤاد الحداد إبراهيم
|سوهاج
|22.
|السبع الضبع أحمد بركات
|سوهاج
|23.
|محمد محمد أحمد صالح
|سوهاج
|24.
|علي فراج عبد اللطيف محمود
|سوهاج
|25.
|عبد الوهاب محمد أحمد عثمان
|الشرقية
|26.
|محمد أحمد مختار محمد جبران
|الشرقية
|27.
|محمد محمد سيد أحمد عبد القادر
|الشرقية
|28.
|عبد العزيز محمد أحمد أبو عيشة
|الغربية
|29.
|رفعت عبد السلام علي جاد خليل
|الغربية
|30.
|أسامة إبراهيم أحمد عبد الله
|الغربية
|31.
|عبد الله محمد متولي حمادة
|الغربية
|32.
|فرحات محمد إبراهيم الزمر
|الغربية
|33.
|محمد حماد محمد حماد شريف
|الغربية
|34.
|عبد الناصر محمد حسن السقا
|الغربية
|35.
|عصام الدين محمد طلبة سلامة
|الغربية
|36.
|محمد عز الدين عبد الستار عبد العظيم محمد خطاب
|القاهرة
|37.
|مجدي أحمد عبد الهادي
|القاهرة
|38.
|أحمد يوسف علي حسانين عمران
|القليوبية
|39.
|علاء الدين إبراهيم خليفة إبراهيم
|القليوبية
|40.
|فرج موسى محمد الزلوع
|كفر الشيخ
|41.
|خيري مصباح علي رمضان
|المنوفية
|42.
|محمد نجم بسيوني شهاب الدين
|المنوفية
|43.
|نبيل عبد الرازق الرفاعي حسين
|المنوفية
|44.
|حمدي كامل عبد اللطيف أحمد
|المنيا
ومنهم (30) كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد 6 أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|أحمد فتحي أحمد الفولي
|الإسكندرية
|2.
|السيد محمد علي الأحمر
|الإسكندرية
|3.
|عبد الله عبد اللطيف عبد اللاه بركات
|أسيوط
|4.
|محمد خليل أحمد صالح
|أسيوط
|5.
|نصر الدين حسان عبيد علي
|الأقصر
|6.
|محمد السيد علي جاد
|البحر الأحمر
|7.
|سامي جمعة يوسف علوان كوزو
|البحيرة
|8.
|رجب إبراهيم حافظ سيد
|بني سويف
|9.
|فتحي عبد الحليم محمود إبراهيم
|الجيزة
|10.
|أحمد عبد الرازق محمد إبراهيم ليلة
|الدقهلية
|11.
|سمير السيد بركات
|الدقهلية
|12.
|محمد السباعي السيد داوود
|الدقهلية
|13.
|السيد إبراهيم محمد إبراهيم حمادة
|دمياط
|14.
|عبد العال أحمد شيمي فرغلي
|سوهاج
|15.
|لطفي إمام محمد سويلم
|الشرقية
|16.
|محمد حسن مرسي حسن
|الشرقية
|17.
|عبد الحكيم عبدون عبد المقصود عبدون
|الشرقية
|18.
|محمدي أحمد أمين عمارة
|الشرقية
|19.
|عبد الناصر منصور محمد سيد أحمد
|الشرقية
|20.
|مصطفى محمد مصطفى بحبح
|الشرقية
|21.
|أحمد الصادق علي عبد الله
|الشرقية
|22.
|جابر محمد أمين عبد اللاه يوسف الناظر
|شمال سيناء
|23.
|جمال عبد الناصر عبد الرحمن أبو العينين
|القليوبية
|24.
|محمد أحمد عرابي أحمد
|القليوبية
|25.
|مسعود عبد الحكيم عبد السلام إمام
|القليوبية
|26.
|سالم السيد سالم علي
|القليوبية
|27.
|خيري شعبان إسماعيل علي شحاتة
|كفر الشيخ
|28.
|عبد الواحد حسن أحمد الجمل
|كفر الشيخ
|29.
|مصطفى شحاتة سيد أحمد
|المنوفية
|30.
|ماهر أحمد سيد أحمد المهوي
|المنوفية