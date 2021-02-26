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ديني

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 74 خطيب مكافأة جددًا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:59 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة ، 74 خطيب مكافأة جددا من المحالين للمعاش ، منهم  (44) على بند التحسين ، وهم:

مالاسمالمديرية
1.محمد السيد أحمد عبد الغفار داوودالإسكندرية
2.كمال عبد الرحيم أحمد سيدالإسماعيلية
3.جمعة صبري سلطان أحمدأسيوط
4.شكري رشاد فرغلي عمرأسيوط
5.عادل عبد الرحيم سيد عبد المجيدأسيوط
6.أحمد أحمد أبو العلا أحمدالأقصر
7.عبد العليم بسيوني أحمد سيد أحمد الجمالالبحيرة
8.عبد الستار محمد حسن حسونةالبحيرة
9.حسن منصور خضر نوامالبحيرة
10.محمد محمد مصطفى سليمانالبحيرة
11.جمعة فتحي مسعود حب اللهالبحيرة
12.عبد العزيز محمود خليفة الدقنالبحيرة
13.رمضان محمد علوي علي العجانالبحيرة
14.سعد سيد حسن يونسبني سويف
15.صابر أحمد عبد السيدالجيزة
16.محمد عبد الحافظ محمود بدرالجيزة
17.جمال الدين محمد أمين فرغلالجيزة
18.عبد الغفار إبراهيم سالم الأدهمالجيزة
19.عاطف السيد محمد المنياويالدقهلية
20.سعد محمد سعد السويديالدقهلية
21.عادل فؤاد الحداد إبراهيمسوهاج
22.السبع الضبع أحمد بركاتسوهاج
23.محمد محمد أحمد صالحسوهاج
24.علي فراج عبد اللطيف محمودسوهاج
25.عبد الوهاب محمد أحمد عثمانالشرقية
26.محمد أحمد مختار محمد جبرانالشرقية
27.محمد محمد سيد أحمد عبد القادرالشرقية
28.عبد العزيز محمد أحمد أبو عيشةالغربية
29.رفعت عبد السلام علي جاد خليلالغربية
30.أسامة إبراهيم أحمد عبد اللهالغربية
31.عبد الله محمد متولي حمادةالغربية
32.فرحات محمد إبراهيم الزمرالغربية
33.محمد حماد محمد حماد شريفالغربية
34.عبد الناصر محمد حسن السقاالغربية
35.عصام الدين محمد طلبة سلامةالغربية
36.محمد عز الدين عبد الستار عبد العظيم محمد خطابالقاهرة
37.مجدي أحمد عبد الهاديالقاهرة
38.أحمد يوسف علي حسانين عمرانالقليوبية
39.علاء الدين إبراهيم خليفة إبراهيمالقليوبية
40.فرج موسى محمد الزلوعكفر الشيخ
41.خيري مصباح علي رمضانالمنوفية
42.محمد نجم بسيوني شهاب الدينالمنوفية
43.نبيل عبد الرازق الرفاعي حسينالمنوفية
44.حمدي كامل عبد اللطيف أحمدالمنيا

 

ومنهم (30) كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد 6 أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

مالاسمالمديرية
1.أحمد فتحي أحمد الفوليالإسكندرية
2.السيد محمد علي الأحمرالإسكندرية
3.عبد الله عبد اللطيف عبد اللاه بركاتأسيوط
4.محمد خليل أحمد صالحأسيوط
5.نصر الدين حسان عبيد عليالأقصر
6.محمد السيد علي جادالبحر الأحمر
7.سامي جمعة يوسف علوان كوزوالبحيرة
8.رجب إبراهيم حافظ سيدبني سويف
9.فتحي عبد الحليم محمود إبراهيمالجيزة
10.أحمد عبد الرازق محمد إبراهيم ليلةالدقهلية
11.سمير السيد بركاتالدقهلية
12.محمد السباعي السيد داوودالدقهلية
13.السيد إبراهيم محمد إبراهيم حمادةدمياط
14.عبد العال أحمد شيمي فرغليسوهاج
15.لطفي إمام محمد سويلمالشرقية
16.محمد حسن مرسي حسنالشرقية
17.عبد الحكيم عبدون عبد المقصود عبدونالشرقية
18.محمدي أحمد أمين عمارةالشرقية
19.عبد الناصر منصور محمد سيد أحمدالشرقية
20.مصطفى محمد مصطفى بحبحالشرقية
21.أحمد الصادق علي عبد اللهالشرقية
22.جابر محمد أمين عبد اللاه يوسف الناظرشمال سيناء
23.جمال عبد الناصر عبد الرحمن أبو العينينالقليوبية
24.محمد أحمد عرابي أحمدالقليوبية
25.مسعود عبد الحكيم عبد السلام إمامالقليوبية
26.سالم السيد سالم عليالقليوبية
27.خيري شعبان إسماعيل علي شحاتةكفر الشيخ
28.عبد الواحد حسن أحمد الجملكفر الشيخ
29.مصطفى شحاتة سيد أحمدالمنوفية
30.ماهر أحمد سيد أحمد المهويالمنوفية
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