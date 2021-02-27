نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد سير امتحانات الفصل الأول

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، في جولة مفاجئة ببعض كليات جامعة الأزهر بالوجه البحري، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021، والتي انطلقت اليوم بكليات الجامعة.
واطمأن الدكتور محمد أبو زيد الأمير، على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم. وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم وقدرتهم على التفوق.
وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري على أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات في ظل جائحة كورونا، مع الالتزام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب مع مراعاة التباعد، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير الخدمات الطبية.
وقال النائب إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، ومتابعة أية شكاوي تتعلق بالامتحانات.
رافق الدكتور محمد أبو زيد الأمير في جولته كل من الدكتور ماهر عامر عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور محمود عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما رافق فضيلته الدكتور أحمد أبو شنب عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، و الدكتور إبراهيم ويح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.