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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد سير امتحانات الفصل الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 03:48 م
نائب رئيس جامعة
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد سير امتحانات
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، في جولة مفاجئة ببعض كليات جامعة الأزهر بالوجه البحري، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021، والتي انطلقت اليوم بكليات الجامعة.

واطمأن الدكتور محمد أبو زيد الأمير، على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم. وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم وقدرتهم على التفوق.

وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري على أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات في ظل جائحة كورونا، مع الالتزام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب مع مراعاة التباعد، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير الخدمات الطبية. 

وقال النائب إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، ومتابعة أية شكاوي تتعلق بالامتحانات.

رافق الدكتور محمد أبو زيد الأمير في جولته كل من الدكتور ماهر عامر عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور محمود عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما رافق فضيلته الدكتور أحمد أبو شنب عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، و الدكتور إبراهيم ويح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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