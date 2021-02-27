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أخبار البلد

5 شهداء جدد من الأطباء بسبب كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 03:58 م
صدى البلد
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محمد غالي
نعت نقابة أطباء مصر، اليوم 5 شهداء جدد من ضحايا فيروس كورونا. 

وجاءت أسماء الشهداء كالتالي:-

الشهيد الدكتور  محمد علي إبراهيم علي ديب  أستاذ الهستولوجي بطب الزقازيق  والذى توفى بمستشفى العبور بالشرقية إثر الإصابة بكوڤيد 19.

والشهيد الدكتور أحمد فضل مرسي محمد  استشاري التخدير والذى توفى بمستشفي المنيرة العام  إثر الإصابة بكوڤيد 19.

والشهيد د. عمر محمود جبر استاذ التشريح بطب المنصورة  والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

والشهيد الدكتور  وفيق حليم نسيم استاذ التشريح بقصر العيني والذى توفى  إثر الإصابة بكوڤيد 19.

والشهيد الدكتور سامح محمود عبد اللطيف صيام طبيب حر والذى توفى برعاية القصر الفرنساوي إثر الإصابة بكوڤيد 19.
5 شهداء جدد من الأطباء بسبب كورونا
5 شهداء جدد من الأطباء بسبب كورونا
5 شهداء جدد من الأطباء بسبب كورونا
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