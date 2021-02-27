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برلمان

على رأسها شكاوى المواطنين .. سلسلة اجتماعات لحقوق النواب الأسبوع المقبل

السبت 27/فبراير/2021 - 04:04 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب  طارق رضوان، عضو مجلس النواب، خمسة اجتماعات، حيث ينعقد أول اجتماع غدا الأحد لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما تناقش اللجنة ما يدخل في اختصاصها في بيان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التي ألقته أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تبحث الشكاوى الواردة الى اللجنة.

وتعقد يوم الاثنين اجتماعا لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، يليه اجتماعا لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات السادة الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتبحث في اجتماع الثلاثاء أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
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