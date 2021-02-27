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رياضة

بعد ظهور حالة كورونا.. وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية للاعبي منتخب الطائرة قبل السفر إلى نيجيريا

السبت 27/فبراير/2021 - 09:44 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
في خطوة سريعة للاطمئنان على صحة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 18 عامًا بعد ظهور حالة إيجابية بالإصابة بفيروس كورونا، أرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فريقًا طبيًا من أعضاء اللجنة الطبية العليا بالوزارة بالتنسيق مع اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية إلى منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 18 عاما (بنين وبنات) للكشف على جميع اللاعبين واللاعبات، وإجراء الفحوصات اللازمة قبل توجههم إلى نيجيريا للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها مارس المقبل. 

جاء ذلك عقب الإعلان عن نتيجة المسحة الطبية التي أجريت للاعبين استعدادًا لسفرهم إلى نيجيريا، وكشفت نتائجها عن وجود حالة إيجابية بينهم، ومن المقرر أن يتم فحص اللاعبين المخالطين للحالة الإيجابية ذظشوالقيام بالخطوات الإجرائية والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكد من سلبية جميع اللاعبين من الإصابة قبل السفر إلى نيجيريا. 

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن صحة اللاعبين المصريين تضعها وزارة الشباب والرياضة في مقدمة الأولويات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المعنية، ويتم تطبيق البروتوكول الطبي في الكشف عن اللاعبين، وإجراء المسحات الطبية لهم، وعزل الحالات الإيجابية، وفحص المخالطين، وذلك على مستوى المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة؛ للحد من الإصابة بفيروس كورونا، مع تنفيذ الإجراءات والاحتياطات الاحترازية الواجبة. 

وأوضح الوزير أنه يتم متابعة الحالات الإيجابية، وإعطائها العلاج الطبي المعلن من قبل وزارة الصحة المصرية، وملاحظة الحالة لحين إتمام الشفاء والعودة مرة أخرى إلى التدريبات والمشاركات الرياضية، مشيرًا أنه سيتم تقديم كافة الرعاية والاهتمام بمنتخب كرة الطائرة تحت 18 عامًا قبل السفر إلى نيجيريا، ومتابعة حالاتهم الصحية خلال مشاركتهم ببطولة إفريقيا. 

كان وزير الشباب والرياضة قد التقي بلاعبي المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 18 عامًا "بنين وبنات" عبر تقنية الفيديو كونفرانس للاطمئنان على استعداداتهم للبطولة، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق في منافسات البطولة بكافة مراحلها.
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