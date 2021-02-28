حياة كريمة تغير شكل الإبراهيمية القبلية بدمياط.. والأهالي: نحلم بالغاز وتبطين الترعة

تحظى 28 قرية بمركز كفرسعد بمحافظة دمياط على الدعم من مبادرة حاة كريمة التى ستغير شكل الحياة بتلك القري أرزها قرية الإبراهيمية القبلية التابعة لمركز كفر سعد، تلك القرية التى عانت على مدار السنوات الماضية من انعدام الخدمات الاساسية وكانت تصنف دائما انها من القري الاكثر احتياجا بدمياط .





انضمام قرية الابراهيمية القبلية للمبادرة سيكون بمثابة اعادة الامل لمواطنيها وفي حياة كريمة العيش بشكل ادمى وتوفير خدمات اساسية حرموا منها على مدار سنوات وبمثابة الحلم الذى تحقق.





تقول امل الشناوى، انها من مواليد الابراهيمية القبلية وعلى مدار عمرها تعانى من انعدام الخدمات بالقرية فابسط الخدمات غير موجودة بالقرية واهمها ان القرية تتحول الى بركة من الطين طوال فصل الشتاء نظرا لعدم وجود طرق ممهدة ومرصوفة اضف الى ذلك انقطاع مياة الشرب بشكل دائم طوال ساعات النهار.





وأضاف عمرو الشحات ، موظف: إننا ننتظر بدء تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتنفيذ مطالبنا التى طالما انتظرناها كثيرًا ومن أهمها البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى، حيث تم توفير أرض بمساحة 1250 مترا لمحطة الرفع.





وأوضح، ان هناك الكثير من المطالب لاهالى القرية منها توصيل الغاز الطبيعى وغيير أسلاك وأعمدة الإنارة، وتبطين ترعة المشالب / كفر سعد حتى طريق 801 بعد أن أصبحت مقلب القمامة ومصدر التلوث.





ويطالب احمد ابراهيم، موظف، بانشاء وحدة صحية بالقرية بدلا من توجه الأهالي يوميا الى مركز كفر سعد للحصول على الخدمات الطبية وايضا يطالبون بإنشاء مجمع مصالح يضم نقطة إسعاف ومكتب بريد، ومكتب شئون اجتماعية، ووحدة إطفاء وغيرها من الخدمات التى حرمت منها القرية.





وقال ان الاطفال هم الاكثر معاناة فهم يعيشون بشكل غير ادمى مفتقدين ابسط الخدمات فهم بالفعل محرمون من الخدمات فلا يوجد مركز شباب للقرية ولايوجد طرق صالحة ولا مدارس بالعدد الكافي لعدد الطلاب من ابناء القرية.





من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن خطة تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد،جاء ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" وتم وضع هذا المشروع القومي العملاق على رأس اهتمامات المحافظة، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، إذ تم وضع خطة محددة تتضمن كل الأعمال التي يتطلب تنفيذها بهذه القرى في كل القطاعات.





وسيتم تنفيذ 525 عمل طرق داخلية بتكلفة 1.161 مليار جنيه، و29 مشروع إنارة عامة بتكلفة 66 مليون جنيه، و16 مشروعا لتحسين البيئة، و32 مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة 301 مليون جنيه، و28 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 894 مليون جنيه، وأيضًا 26 مشروعا بقطاع الكهرباء بقيمة 99 مليون جنيه.ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة 288 مليون جنيه، فضلًا عن 17 مشروعا بقطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى بتكلفة 236 مليون جنيه، و29 مشروعا بقطاع الموارد المائية والرى بقيمة 176 مليون جنيه، بالإضافة إلى 48 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 114 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 29 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة 14 مليون جنيه، و8 مشروعات بالتضامن الاجتماعى بتكلفة 6 ملايين جنيه، و29 مشروع توصيل الغاز الطبيعي بتكلفة 140 مليون جنيه، و4 بقطاع الطب البيطرى بتكلفة 8 ملايين جنيه، و28 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 44 مليون جنيه، لتصبح التكلفة الإجمالية 4 مليارات جنيه تقريبا، إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة.





وأشارت إلى وجود تكاتف للجهود لتذليل أي عقبات وتيسير كل الإجراءات للإسراع في معدلات تنفيذ هذه الأعمال، ذاكرة أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع تنسيقي مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وممثلي وزارتى التنمية المحلية والزراعة، لبحث آليات تحديد الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والتوابع بمركز كفر سعد لتوصيل الخدمات المختلفة لهذه المناطق.





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