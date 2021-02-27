دعدور: انتظام امتحانات جامعة دمياط وفق الإجراءات الاحترازية لكورونا.. صور

تفقد اليوم السبت، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت صباح اليوم بكليات الجامعة المختلفة، ورافقة الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وأشار رئيس جامعة دمياط، إلى أن اليوم الأول، قد شهد انتظام عملية الامتحانات في إطار الإجراءات الاحترازية المعتادة التي يتم اتباعها والتأكيد عليها مرارًا منذ انطلاق الدراسة للعام الجامعي 2020 /2021.





وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين بالعمل بالجامعة لما بذلوه من جهود أسهمت في تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول والظهور بهذا الشكل المميز اليوم.





وأوضح أن الامتحانات تمت وفق اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والتشديد على الالتزام بالتباعد بالمسافات بين لطلاب وكذلك ارتداء الكمامات الطبية.





وأشار إلى إن الطلاب والطالبات اتبعوا بالفعل كل الإجراءات الاحترازية، متمنيًا لهم خالص التوفيق والنجاح في الامتحانات.





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