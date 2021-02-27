ننشر أسماء المصابين فى انهيار منزل بأسيوط

حصل موقع صدى البلد الاخباري، على أسماء 7 أشخاص تمكنت قوات الدفاع المدني والانقاذ السريع من انتشالهم من أسفل انقاض المنزل المنهار بقرية اولاد بدر بمركز الفتح في أسيوط.





وجاءت أسماء الناجين من حادث انهيار المنزل كالآتي، ممدوح عبد اللاه شاكر 40 سنه، اروى ممدوح عبد اللاه ست سنوات، جنا ممدوح عبد اللاه سبع سنوات، زهره ممدوح عبد اللاه ثماني سنوات، مريم ممدوح عبد اللاه سنتين، حنان عبد النعيم عبد القادر 28 سنه تم نقلهم لمستشفى أسيوط العام، فريال سنوسى شحاته 33 سنه تم عمل الاسعافات بمكان الانهيار ورفضت النقل وجار المتابعه.





فيما تمكنت قوات الدفاع المدني والانقاذ السريع من انتشال 4 أطفال من أسفل ذات المنزل.





بينما وصل إلى موقع الحادث كل من المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط يرافقه اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط لمتابعة جهود استخراج بعض الاشخاص من اسفل انقاض منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح انهار عليهم مساء اليوم .. رافقهم خلالها اللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وقوات الحماية المدنية والاسعاف.





ويشار الى ان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 اسر مبنى بالطوب الاحمر بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح ملك المواطن واخوته مقيمين بنفس المنزل ووجود بعض الاشخاص اسفل الانقاض.





واصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات ومعدات الانقاذ السريع الى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظًا على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والانقاذ السريع لرفع الانقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات اسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق الانقاذ البرى ومعدات الانقاذ السريع التابعة للمحافظة .





وتوجه نائب محافظ أسيوط والسكرتير العام والقيادات الامنية والتنفيذية الى مكان الحادث، وتم عقد غرفة ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث اولا بأول وتنسيق الجهود لانقاذ باقى سكان المنزل واحتواء الازمة.



