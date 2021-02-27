تذكرة طيران الأقصر رايح جاي بـ1500 جنيه.. وزير السياحة: دخول المناطق الأثرية والمتاحف بـ50% من سعر التذكرة

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هناك طلبات من نواب محافظة سوهاج والأقصر لتنشيط السياحة؛ نظرا لركود الحركة مؤخرا، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأضاف خالد العناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "اتخذنا قرارا بمد خفض أسعار تذاكر الطيران للسياحة الداخلية حتى 15 مايو، وسعر تذكرة طيران الاقصر ذهابا وعودة 1500 جنيه شاملة الضرائب.
وأوضح خالد العناني: "اتخذنا مجموعة من القرارات لتنشيط السياحة الداخلية، ومساندة القطاع السياحي، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا".
وأكمل خالد العناني: "يتم محاسبة الفنادق والمنشآت العاملة في قطاع السياحة على 40% من استهلاك الغاز والمياه والكهرباء، حتى 30 أبريل، والتأشيرة السياحية بالمجان حتى 30 أبريل؛ كوسيلة دعم قطاع السياحة".
ولفت خالد العناني: "دخول كل المناطق الأثرية والمتاحف بسعر موحد بـ50% من سعر التذكرة لتنشيط السياحة"، مضيفا: "متوسط عدد السائحين في مصر 270 ألف سائح في الشهر بحوالي 10 آلاف سائح في اليوم، ومصر من الدول القليلة في المنطقة التي تعتبر السياحة منتظمة فيها".
واستطرد خالد العناني: "المطارات والفنادق والمنتجعات السياحية جاهزة لاستقبال أي سائح أو ضيف من أي دولة في العالم".