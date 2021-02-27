تذكرة طيران الأقصر رايح جاي بـ1500 جنيه.. وزير السياحة: دخول المناطق الأثرية والمتاحف بـ50% من سعر التذكرة

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هناك طلبات من نواب محافظة سوهاج والأقصر لتنشيط السياحة؛ نظرا لركود الحركة مؤخرا ، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأضاف خالد العناني ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "اتخذنا قرارا بمد خفض أسعار تذاكر الطيران للسياحة الداخلية حتى 15 مايو، وسعر تذكرة طيران الاقصر ذهابا وعودة 1500 جنيه شاملة الضرائب.





وأوضح خالد العناني: " اتخذنا مجموعة من القرارات لتنشيط السياحة الداخلية ، ومساندة القطاع السياحي ، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا".





وأكمل خالد العناني: "يتم محاسبة الفنادق والمنشآت العاملة في قطاع السياحة على 40% من استهلاك الغاز والمياه والكهرباء ، حتى 30 أبريل ، والتأشيرة السياحية بالمجان حتى 30 أبريل؛ كوسيلة دعم قطاع السياحة".





ولفت خالد العناني: " دخول كل المناطق الأثرية والمتاحف بسعر موحد بـ50% من سعر التذكرة لتنشيط السياحة"، مضيفا: "متوسط عدد السائحين في مصر 270 ألف سائح في الشهر بحوالي 10 آلاف سائح في اليوم، ومصر من الدول القليلة في المنطقة التي تعتبر السياحة منتظمة فيها".





واستطرد خالد العناني: "المطارات والفنادق والمنتجعات السياحية جاهزة لاستقبال أي سائح أو ضيف من أي دولة في العالم".