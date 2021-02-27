ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التحالف: السعودية أول دولة تعترض هذا العدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

السبت 27/فبراير/2021 - 11:51 م
العميد تركي المالكي
العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي
Advertisements
قسم الخارجي
قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي  هجوم مليشيات الحوثي على السعودية مرتبط بإملاءات جنرالات إيرانيين.

وأضاف المالكي في تصريحات لفضائية "العربية" أن التحالف لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين، موضحا أن جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة.

وأكد أن التحالف العربي لديه الكفاءة لرصد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة عند إطلاقها.

وتابع المالكي خلال تصريحاته "نكرر مجددا أن المدنيين "خط أحمر" في حال تعرضهم لأي أذى".

وأشار إلى أن دفاعات التحالف اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، موضحا أنه "لا يوجد أي دولة اعترضت هذا العدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة عدا السعودية".

وشدد المالكي على أن  الحرس الثوري الإيراني يحاول ربط الملف اليمني بالمتغيرات الدولية الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"التعاون الإسلامي" تعلق على هجمات الحوثي ضد السعودية

بطائرة مفخخة.. استهداف المنطقة الجنوبية السعودية من جديد

التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة

جرائم الحوثي.. التحالف العربي يعترض هجومًا جويًا ضد السعودية

خلال ساعتين.. التحالف يدمر صاروخا باليستيا و5 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

ترشيحاتنا

أمطار رعدية .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

الصحة تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

قبلة مميتة تصيب طفلة بجلطة ونزيف في المخ

محلل رياضي تونسي يحسم الجدل حول حضور جماهير مباراة الزمالك والترجي

مع انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال.. 10 تحذيرات يجب مراعاتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات