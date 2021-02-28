طريقة جديدة لعمل دجاج بالسبانخ والكريمة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لعمل دجاج بالسبانخ والكريمة بمذاق جديد.
مقادير دجاج بالسبانخ والكريمة
4 صدور دجاج فيليه
2 بصلة مفرومة
1 ملعقة كبيرة زبدة
4 كوب سبانخ جوليان
1 كوب مشروم شرائح
1 كوب جبن كريمى
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
3 كوب كريمة طبخ
نصف كيلو مكرونة شرائط مسلوقة
2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملح فلفل أسود
طريقة تحضير دجاج بالسبانخ والكريمة
* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويشوح جيدا
* ثم تضاف الزبدة وتترك حتى تذوب ثم توضع صدور الدجاج ويضاف الملح والفلفل
* ثم تضاف الكزبرة الناشفة ثم تقلب جيدا من الجهتين
* ثم يضاف السبانخ والملح وتترك حتى تذبل السبانخ
* ثم يضاف المشروم ويقلب الخليط جيدا
* في بولة تخلط الكريمة مع الجبنة الكريمي المطبوخة وتقلب جيدا
* ثم يضاف على خليط الدجاج بالسبانخ وتترك لمدة 15 دقيقة
* وتقدم مع المكرونة