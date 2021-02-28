طريقة جديدة لعمل دجاج بالسبانخ والكريمة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لعمل دجاج بالسبانخ والكريمة بمذاق جديد.

مقادير دجاج بالسبانخ والكريمة

4 صدور دجاج فيليه

2 بصلة مفرومة

1 ملعقة كبيرة زبدة

4 كوب سبانخ جوليان

1 كوب مشروم شرائح

1 كوب جبن كريمى

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

3 كوب كريمة طبخ

نصف كيلو مكرونة شرائط مسلوقة

2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير دجاج بالسبانخ والكريمة

* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويشوح جيدا

* ثم تضاف الزبدة وتترك حتى تذوب ثم توضع صدور الدجاج ويضاف الملح والفلفل

* ثم تضاف الكزبرة الناشفة ثم تقلب جيدا من الجهتين

* ثم يضاف السبانخ والملح وتترك حتى تذبل السبانخ

* ثم يضاف المشروم ويقلب الخليط جيدا

* في بولة تخلط الكريمة مع الجبنة الكريمي المطبوخة وتقلب جيدا

* ثم يضاف على خليط الدجاج بالسبانخ وتترك لمدة 15 دقيقة

* وتقدم مع المكرونة

