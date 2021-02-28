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مرأة

طريقة جديدة لعمل دجاج بالسبانخ والكريمة

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:01 ص
دجاج بالسبانخ والكريمة
دجاج بالسبانخ والكريمة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لعمل دجاج بالسبانخ والكريمة بمذاق جديد.

مقادير دجاج بالسبانخ والكريمة

4 صدور دجاج فيليه
2 بصلة مفرومة
1 ملعقة كبيرة زبدة
4 كوب سبانخ جوليان
1 كوب مشروم شرائح
1 كوب جبن كريمى
2 ملعقة صغيرة ثوم  مفروم
3 كوب كريمة طبخ
نصف كيلو مكرونة شرائط  مسلوقة
2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملح فلفل أسود

طريقة تحضير دجاج بالسبانخ والكريمة

* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويشوح جيدا

* ثم تضاف الزبدة وتترك حتى تذوب ثم توضع صدور الدجاج ويضاف الملح والفلفل

* ثم تضاف الكزبرة الناشفة ثم تقلب جيدا من الجهتين

* ثم يضاف السبانخ والملح وتترك حتى تذبل السبانخ

* ثم يضاف المشروم ويقلب الخليط جيدا

* في بولة تخلط الكريمة مع الجبنة الكريمي المطبوخة وتقلب جيدا

* ثم يضاف على خليط الدجاج بالسبانخ وتترك لمدة 15 دقيقة

* وتقدم مع المكرونة

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