صوت سفنجة .. سبب تأخر محمد ثروت عن حفل زفافه 4 ساعات

قالت منى جمال زوجة الفنان محمد ثروت إنها تعرفت عليه في المعهد حينما كان مساعد مخرج.

وأضافت في لقاء ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن محمد ثروت تأخر عليها يوم الفرح أربع ساعات بسبب عمله مع شركة دوبلاج اتفق معهم على صوت سفنجة في مسلسل كارتون.





على جانب آخر قال محمد ثروت ان امه دعمته في مجال التمثيل وأنه يحب تقليد استيفان روستى وتوفيق الدقن، وعقبت زوجته الفنانة منى جمال ان والدته وهو صغير كانت بتشغل له فيلم المشبوه علشان يرضى ياكل.





ونشر الفنان محمد ثروت صورتين له من كواليس تصوير فيلم "تماسيح النيل" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



