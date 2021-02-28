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جامعة المنصورة: التحقيق في فيديو تعقيم المدرجات أثناء تواجد الطلاب

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:06 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تعليقا على فيديو تعقيم المدرجات أثناء تواجد الطلاب المنتشر على السوشيال ميديا، إن أحد الطلاب الحاضرين صور الفيديو ونشره على أحد المواقع، وتواصل المكتب الإعلامي الخاص بمتابعة المواقع داخل الكلية بشأن هذا الفيديو.

واسترسل "عبد الباسط" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "من مصر": الفيديو وصل لنا وبمجرد رؤيته تواصلت مع عميد الكلية وقمنا بإصدار البيان الخاص بالواقعة، والموضوع قيد التحقيق والتحقيق سيبدأ غدا.

وأكمل: الكليات تترك فترة زمنية بين كل وامتحان وآخر من أجل تعقيم اللجان، وفقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وخلال فترة التعقيم تواجد بعض الطلاب داخل القاعة، وعليه استكمل العامل عملية التعقيم والرش.

وأضاف: سندرس الواقعة من أجل الوقوف على الملابسات.. احتمالية تأخر عامل التعقيم أو عدم التزام الطلبة.
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