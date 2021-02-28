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رياضة

عبد الله جمعة لـ مصطفى محمد: الله أكبر عليك يا حبي

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:47 ص
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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مصطفى كرم

حرص عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك على دعم مصطفى محمد لاعب نادي جالاتا سراي التركي بعد إحرازه هدفين مع فريقه أمس ليصل للهدف السادس له في ٦ مباريات فقط.

ونشر عبد الله جمعة صورة له مع مصطفى محمد وعلق عليها قائلا: "الله اكبر عليك يا حبي".

وواصل مصطفى محمد، تألقه مع فريقه جالاتا سراي التركي بعد قيادة فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .

وارتفع رصيد مصطفي محمد إلي 6 أهداف من 6 مباريات منذ وصوله لفريق جالاتا سراي، الأمر الذي جعل فاتح تريم مدرب فريقه يعتمد عليه بدلا من النمر الكولومبي راداميل فالكاو.

وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات على تويتر، فإن مصطفى محمد أصبح ثانى لاعب فى جالاتا سراى هذا الموسم يسجل هدفين على ملعبه فى الدوري التركي بعد النجم الكولومبى راداميل فالكاو فى شباك فريق غازى عنتاب.

كما يعتبر مصطفى محمد ثانى لاعب فى جالاتا سراى يصل إلى 5 أهداف فى الدوري التركي بعدد مباريات أقل منذ الهداف الفرنسي بافيتيمبى جوميز بنفس عدد الأهداف فى 4 مباريات خلال موسم 2007 - 2008.

عبد الله جمعة لـ مصطفى محمد: الله أكبر عليك يا حبي
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