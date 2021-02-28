شوبير يوجه رسالة لـ أحمد ياسر ريان بعد إجرائه عملية جراحية بيده

حرص الإعلامي أحمد شوبير على مساندة أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في يده .

ونشر أحمد شوبير عبر حسابه بتويتر صورة لأحمد ياسر ريان وعلق عليها قائلا "‏خالص أمنياتي بالشفاء العاجل لـ أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا ".





وأجرى أحمد ياسر ريان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار له من النادي الأهلي، جراحة في مرفق اليد، مساء السبت، بأحد مستشفيات القاهرة.

ونشر أحمد ياسر ريان، صورة، عبر حسابه على "انستجرام"، بعد خضوعه لعملية جراحية في اليد، وعلق عليها: "الحمد لله"

ونجح أحمد ياسر ريان، في الوصول للهدف السادس له هذا الموسم، بقميص سيراميكا، من أصل 13 مباراة لعبها في الموسم الجاري مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وشارك أحمد ياسر هذا الموسم، في 13 مباراة، في مختلف المسابقات، مقسمة بين 10 مباريات في الدوري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة واحدة في كأس مصر.