للتغطية على عمليات القتل.. إيران تغلق الإنترنت عن سيتسان وبلوشستان

قال خبراء إنترنت إن جنوب شرق إيران الفقير عانى من اضطرابات واسعة في خدمة الإنترنت خلال الأسبوع الماضي، حيث اجتاحت الاضطرابات محافظة نائية بعد إطلاق نار على الحدود.





وبحسب إذاعة "فويس أوف أمريكا"، أفادت عدة جماعات حقوقية في بيان مشترك بأن السلطات الإيرانية أغلقت شبكة بيانات الهاتف المحمول في محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة، ووصفت الاضطرابات بأنها "أداة واضحة لإخفاء "حملة الحكومة القاسية على الاحتجاجات التي تزعزع المنطقة".





جاءت تقارير الإنترنت في الوقت الذي تعترف فيه السلطات الإيرانية ووكالات الأنباء شبه الرسمية بشكل متزايد بالاضطراب الذي يتحدى السلطات المحلية في الجنوب الشرقي - وهي مسألة حساسة للغاية في بلد يسعى إلى قمع كل تلميحات المعارضة السياسية.





قالت جماعات حقوقية إن الحكومة أغلقت شبكة بيانات الهاتف المحمول عبر سيستان وبلوشستان لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الأربعاء، حيث لا يتصل 96٪ من السكان بالإنترنت إلا من خلال هواتفهم، مما أدى إلى شل أداة الاتصال الرئيسية، وأفاد السكان بإعادة الاتصال بالإنترنت في وقت مبكر من أمس السبت.





قال أمير رشيدي من مجموعة "ميان"، وهي منظمة لحقوق الإنسان تركز على الأمن الرقمي في الشرق الأوسط، لوكالة أسوشيتد برس: "هذا هو رد إيران التقليدي على أي نوع من الاحتجاج.. إغلاق الإنترنت لمنع وصول الأخبار والصور يجعل السلطات تشعر براحة أكبر عند فتح النار".





اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين





وشهد الأسبوع سلسلة من المواجهات المتصاعدة بين الشرطة والمتظاهرين. قال أبو ذر مهدي، محافظ زاهدان، عاصمة الإقليم، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا"، إن حشودًا محملة بالأسلحة الخفيفة وقاذفات القنابل نزلت على نقطة تفتيش كورين بالقرب من الحدود الإيرانية مع باكستان، اليوم الخميس. وأضاف أن العنف أسفر عن مقتل شرطي.





وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، هاجم محتجون مكتب حاكم المنطقة واقتحموا مركزين للشرطة في مدينة سارافان، غاضبين من إطلاق النار على مهربي الوقود الذين كانوا يحاولون العودة إلى إيران من باكستان يوم الاثنين. وقالت الحكومة إن إطلاق النار على الحدود والاشتباكات التي تلت ذلك أسفر عن مقتل شخصين على الأقل. أفاد العديد من النشطاء الحقوقيين في المنطقة بارتفاع عدد القتلى دون تقديم أدلة.





وتعهد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الجمعة بالتحقيق في الوفيات. أصر المسؤولون على عودة الهدوء إلى الشوارع.





وصفت NetBlocks، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، تقارير الانقطاع بأنها موثوقة ولكنها لم تستطع توفير التحقق.





قالت باحثة في المادة 19، وهي منظمة دولية تحارب الرقابة، بالنظر إلى أن السلطات استهدفت شبكة الهاتف المحمول وليس الخط الأرضي، فمن المحتمل ألا يظهر التعطيل على بيانات الشبكة العادية. المنطقة تعاني بالفعل من اتصالات الإنترنت غير الموثوق بها.





وأضافت:"كان هذا الإغلاق المستهدف متعمدًا للغاية لأنهم يعرفون حقائق هذه المحافظة. حيث يكون الناس فقراء ويستخدمون الهواتف الرخيصة بدلًا من أجهزة الكمبيوتر".





تعتبر سيستان وبلوشستان من أكثر الأجزاء غير المستقرة والأقل نموًا في إيران. لطالما كانت العلاقة بين سكانها الذين يغلب عليهم السنة والشيعة في إيران مشحونة. يشمل تمرد عنيف منخفض المستوى في سيستان وبلوشستان العديد من الجماعات المسلحة، بما في ذلك تلك التي تطالب بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة.





تقع المنطقة أيضًا على طريق رئيسي لتهريب المخدرات والبنزين، المدعوم بشكل كبير في إيران ومصدر رئيسي لدخل المهربين.



