ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لإنقاص الوزن.. تمارين رياضية لتقوية العضلات ومرونة الجسم

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:25 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
شيرين عادل
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية للياقة وتقوية عضلات الجزء السفلي من البطن والتي تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتقوية العضلات.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن وتقوية العضلات

لتقوية عضلات البطن.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن وتقوية العضلات.. فيديو

باستخدام زجاجات المياه.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن وتقوية العضلات

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

جنش أو أبوجبل .. سيف زاهر يعلن ملامح قائمة المنتخب لـ مواجهتي كينيا وجزر القمر

ظهير إعلامي.. ميدو يتصدر تويتر بعد تعيينه مستشارا فنيا لـ بيراميدز

الكوارع وخشونة الركبة.. فوائدها للأعصاب والنساء

اليوم.. آخر أيام صرف رواتب العاملين بالدولة.. تفاصيل

حكم التصدق من فوائد البنوك.. أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات