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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. كريم خطاب بعد تعرضه للتنمر: كنت مريض وباخد كورتيزون

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:34 ص
كريم خطاب
كريم خطاب
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مصطفى كرم

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها.


عبد الله جمعة لـ مصطفى محمد: الله أكبر عليك يا حبي

حرص عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك على دعم مصطفى محمد لاعب نادي جالاتا سراي التركي بعد إحرازه هدفين مع فريقه أمس ليصل للهدف السادس له في ٦ مباريات فقط.

ونشر عبد الله جمعة صورة له مع مصطفى محمد وعلق عليها قائلا "الله اكبر عليك يا حبي".

كريم خطاب بعد تعرضه للتنمر: كنت مريض وباخد كورتيزون

علق الإعلامي كريم خطاب المذيع بقناة تايم اسبورت على تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد وتغير شكله والذي يرجع لمرضه.

وكتب كريم خطاب عبر حسابه بتويتر قائلا "لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ او فيه سخرية من شكلى اللى متغير او وزنى اللى زايد  .. احب اقولكم انى باخد كورتيزون بقالى اكتر من ٧ شهور بعد ازمة صحية كبيرة ..  وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه اتحسن ".

تركي آل الشيخ لـ ولي العهد السعودي: كلنا فداك

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الدعم للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يعد إجراء عملية جراحية ناجحة .

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بانستجرام صورة للأمير محمد بن سلمان وعلق عليها قائلا " كلنا فداك كلنا معاك ".

أحمد عيد عبد الملك يعلن إصابته بدور برد شديد

كشف أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إصابته ببرد شديد .

‏وكتب احمد عيد عبد الملك قائلا "دور برد شديد جدًا ربنا يسترها و يعديها علي خير و يشفي كل الناس يارب ".

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