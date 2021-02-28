ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركي آل الشيخ لـ ولي العهد السعودي: كلنا فداك

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:35 ص
تركي آل الشيخ ومحمد
تركي آل الشيخ ومحمد بن سلمان
Advertisements
مصطفى كرم

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الدعم لـ محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.


ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على انستجرام صورة لمحمد بن سلمان وعلق عليها: " كلنا فداك كلنا معاك".


وأجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز،  الأربعاء الماضي، عملية جراحية تكلّلت بالنجاح.


وذكر الديوان الملكي في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية بالنجاح.


وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "واس" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،  "ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض ناسا المذهل.. ارسل اسمك للصعود إلى المريخ| طريقة التسجيل بالصور

خيم خضراء.. مدرسة تلجأ لحيلة غير متوقعة لحماية الطلبة من كورونا | صور

قمر الثلج .. ظاهرة غريبة تشهدها سماء مصر.. صور