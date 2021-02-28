كريم خطاب بعد تعرضه للتنمر: كنت مريض وباخد كورتيزون

رد الإعلامي كريم خطاب المذيع بقناة تايم اسبورت على تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد وتغيير شكله والذي يرجع لمرضه.
وكتب كريم خطاب عبر حسابه على تويتر: "لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ أو فيه سخرية من شكلى اللى متغير أو وزنى اللى زايد .. أحب أقولكم أنى باخد كورتيزون بقالى أكتر من ٧ شهور بعد أزمة صحية كبيرة.. وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه".
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه: "ربنا يديلك الصحة يا كيمو وشكلك برنس كالعادة والله " و" كده كده برنس يا كيمو ربنا يديلك الصحه يا فنان" و " ألف سلامة عليك يا كريم ان شاء الله تبقى زي الفل ".
لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ او فيه سخرية من شكلى اللى متغير او وزنى اللى زايد .. احب اقولكم انى باخد كورتيزون بقالى اكتر من ٧ شهور بعد ازمة صحية كبيرة ..— Karim Khattab (@karimkhattab_) February 27, 2021
وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه اتحسن ❤