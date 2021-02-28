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رياضة

كريم خطاب بعد تعرضه للتنمر: كنت مريض وباخد كورتيزون

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:53 ص
كريم خطاب
كريم خطاب
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مصطفى كرم

رد الإعلامي كريم خطاب المذيع بقناة تايم اسبورت على تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد وتغيير شكله والذي يرجع لمرضه.


وكتب كريم خطاب عبر حسابه على تويتر: "لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ أو فيه سخرية من شكلى اللى متغير أو وزنى اللى زايد .. أحب أقولكم أنى باخد كورتيزون بقالى أكتر من ٧ شهور بعد أزمة صحية كبيرة.. وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه: "‏‎ربنا يديلك الصحة يا كيمو وشكلك برنس كالعادة والله " و" ‏‎كده كده برنس يا كيمو ربنا يديلك الصحه يا فنان" و " ‏‎ألف سلامة عليك يا كريم ان شاء الله تبقى زي الفل ".

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