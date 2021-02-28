ليفربول يحاول تضميد جراحه أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

وأشار يورجن كلوب، مدرب الفريق، إلى العقلية الإيجابية في التدريبات بين لاعبي فريق ليفربول، حيث يهدفون إلى تحويل المسيرة السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من مواجهة شيفيلد يونايتد اليوم.

وقال كلوب إن الأبطال يواجهون "تحديًا كبيرًا" في معركتهم على أحد المراكز الأربعة الأولى، لكنه أصر على أنهم سيتعاملون مع الأمر بتفائل.









وعن التحدي للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قال كلوب: " التحدي كبير بالطبع. ما عليك سوى إلقاء نظرة على فارق النقاط، ليس بالفارق الكبير لكنه موجود. الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. هذا ما نفعله - وبعد ذلك سنرى في نهاية الموسم. لكن بالطبع إنه تحد كبير".









وأضاف: "الأجواء مناسبة كما ينبغي أن تكون. ليست أفضل أجواء نشهدها على الإطلاق، لكن كل شيء على ما يرام. نتفق جميعًا على الأشياء التي يتعين علينا القيام بها، لكن لدينا لحظات جيدة أيضًا. إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لهذا الفريق لأسباب مختلفة، ولكن هذا هو الحال. في هذه الأوقات عليك أن تظهر معدنك الحقيقي وهذا ما يفعله الأولاد. خلال الأسبوع الذي نعمل فيه بجد، نتطلع إلى المباراة التالية ونعتبرها فرصة لتغيير المسيرة السلبية والفوز بالمباراة هذا كل ما نفكر فيه. وأنت بحاجة إلى بعض الإيجابيات من أجل ذلك. ليس الأمر بهذه السهولة في هذه اللحظات".









وتابع: "مرة أخرى أنا مسئول عن الأجواد والمزاج العام أيضًا، وأنا في مزاج جيد. لست سعيدًا بالموقف الذي نحن فيه ولكني قلت ذلك من قبل، هذا تحدٍ هائل يمكنك مواجهته بطرق مختلفة. وأنا أفضل أن أواجه الأمر بطريقة إيجابية لأنني أرى الكثير من الأشياء الجيدة في هذا الفريق، أرى الكثير من الأشياء الواعدة في أدائنا. نحن نعلم أنه ليس لدينا نتائج إيجابية وعلينا تغيير الأشياء، وهذا واضح أيضًا. لكن لا يمكننا تغيير الأشياء دون الاحتفاظ بالأشياء الجيدة أيضًا وهذا ما نحاوله. نحاول التأثير بقدر ما نستطيع والباقي علينا قبوله. من الواضح أنه ليس وضعًا سهلًا، لكنني متأكد تمامًا من وجود مواقف أسوأ في العالم من موقفنا الحالي، لذلك لدينا أجواء إيجابية".







