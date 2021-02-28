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حوادث

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية .. ضبط 11828 شخصا خلال 24 ساعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:58 ص
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (11828) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11740) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (88) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (584) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (196) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1126) أرجيلة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .
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