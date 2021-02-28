ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري

تقدمت الشئون القانونية بنقابة الصحفيين بمذكرة الدفاع لمحكمة القضاء الإدارى، وذلك في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات النقابة.









وتضمنت المذكرة الطلب بالحكم أصليًا برفض جميع الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة جميع الإجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.









وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاء حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠.







