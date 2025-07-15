فيريرا يدرس ضم علي عبد المجيد لمعسكر الزمالك في العاصمة الإدارية

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضم علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2005، لمعسكر الأبيض المقرر انطلاقه اليوم في العاصمة الإدارية.

يأتي ذلك بعد استدعاء اللاعب لمعسكر منتخب الشباب الأخير، استعداداً لبطولة كأس العالم للمقبلة، وعقب الإشادة بمستواه مع فريق الشباب بالنادي في الموسم الماضي.

وينتظم اليوم فريق الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من التجارب الودية لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل.

وكان الزمالك أنهى المرحلة الأولى من برنامج إعداده والتي استمرت لمدة أسبوع تقريبا، خاض خلالها الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، كما التقى ودياً مع نظيره أورانج يوم الجمعة الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.