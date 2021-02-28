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أخبار العالم

على خلفية الاحتجاجات الأخيرة .. وفد برلماني إيراني يتوجه إلى بلوشستان وإقالة مسئول بالإقليم

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:20 م
وفد برلماني إيراني
وفد برلماني إيراني يتوجه إلى بلوشستان وإقالة مسؤول بالإقليم
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم، الأحد، بإقالة نائب رئيس شرطة بلوشستان على خلفية الاحتجاجات.

وأوضح الإعلام الإيراني أن وفدا برلمانيا سيتوجه إلى بلوشستان غدا للتحقيق في الأحداث الدامية وسيعلن نتائج التحقيق باحتجاجات سراوان أمام لجنة الأمن القومي 

وياتي ذلك تزامنا مع استمرار الاحتجاجات في بلوشستان بشكل متقطع في مناطق من زاهدان، وإيرانشهر، وجابهار، مساء السبت، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على مقتل 10 من ناقلي الوقود في سراوان وإطلاق النار المباشر على المتظاهرين على يد عناصر الحرس الثوري الإيراني . 

وأكدت "نت بلاكز" انقطاع الإنترنت بالتزامن مع الاحتجاجات، وأكد  ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أن الديكتاتورية التي تحكم إيران تحاول إخفاء جرائمها بحق المواطنين عبر قطع الإنترنت.

أكدت منظمة "نت بلاكز" الدولية لمراقبة الإنترنت، اليوم الأحد 28 فيراير (شباط)، حدوث انقطاع  وخلل كبير في شبكة الإنترنت الإيرانية، مؤكدة أن الحادث وقع بعد عدة أيام من الخلل في الإنترنت خلال الاحتجاجات، في بلوشستان جنوب شرقي إيران، وأضافت أن انقطاع وخلل الإنترنت في إيران ما زال مستمرا.

وذكرت التقارير أن القوات الخاصة اعتقلت 3 متظاهرين على الأقل في منطقة شورو في زاهدان.
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