ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أبو العينين وكيل مجلس النواب: تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما أمن قومي.. وتحديث بنوك الدم ضرورة.. ويجب شرح الفوائد الصحية للتبرع في إطار حملة تسويقية إنسانية ودينية وصحية

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:31 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
  • النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة:
  • يجب إدخال التكنولوجيا الحديثة لفصل مشتقات الدم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما 
  • القانون حدد مواصفات المتبرع من الناحية الصحية حفاظا على سلامة المواطنين
  • البلازما أمن قومي وبوابة جديدة للاستثمار في هذا المجال


أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.


وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إن قضية البلازما قضية أمن قومي، وتعني دخول تكنولوجيا حديثة في مصر لاستخلاص البلازما من الدم، موضحا أن مشروع القانون يحقق الاكتفاء الذاتي.


وأكد أن مصر تسعى دائما إلى احترام القواعد والقوانين الدولية، موضحا أن هذا مبدأ أساسيا ويعد أحد أهداف القانون، بالإضافة إلى أن القانون حدد مواصفات المتبرع من الناحية الصحية حفاظا على سلامة المواطنين.


ودعا وكيل البرلمان، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لإلقاء محاضرة حول أهمية التبرع بالدم، وكيف يخدم ذلك المواطن، وكيف يستفيد جسمه من التبرع الدوري بالدم وفقا للمدة الزمنية لذلك.


وقال "أبو العينين" إن شرح الفوائد الصحية للتبرع يأتي في إطار حملة تسويقية إنسانية ودينية وصحية أيضا، وأشار إلى أن البلازما أمن قومي، وبوابة جديدة للاستثمار في هذا المجال، كما دعا لتحديث وتطوير بنوك الدم.


وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.


وتحظر المادة "2" من القانون، القيام بعمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.


ووفقا للمادة "3"، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.


وأشار تقرير لجنة الصحة، إلى أن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بجميع أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.


وأوضح التقرير أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في جميع جوانب هذا المجال.

 
وذكرت اللجنة أن تبنى المشروع يعد أمنا قوميا، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أي مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من مستورد صاف إلى محور إقليمي.. مصر تقتحم مجال استخلاص وجمع بلازما الدم ومشتقاتها بمشروع قومي طموح

صناعة بلازما الدم ومشتقاتها في مصر أمل طبي جديد.. مشروع قومي طموح بالتعاون مع شركة كورية جنوبية لإنشاء مصنع متخصص.. جهد تشريعي لتنظيم وحوكمة عمليات الدم.. وخطة تستهدف الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويا

قبل إقرار القانون بالبرلمان.. إجراءات جديدة للتبرع بالدم وعقوبات للمخالفين

2 مليون جنيه.. غرامة مخالفة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

من بينها قانون تنظيم عمليات الدم.. انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من التقارير

غرامة تصل لـ مليون جنيه.. تفاصيل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

ترشيحاتنا

مقولة «عليا الطلاق» تحسب طلقة أم يلزم الزوج كفارة؟ الإفتاء ترد

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

الدوري المصري.. علاء عبدالعال يعلن تشكيل أسوان لمواجهة البنك الأهلي

شوبير يوجه رسالة لـ أحمد ياسر ريان بعد إجرائه عملية جراحية بيده

وائل جمعة يهدد جمهوره بـ "البلوك" بسبب شعره

سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2021

Advertisements

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

تخفيض الرسوم .. مقترح بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري

لاعب كرة طردته زوجته في الشارع.. مأساة العميد في الإسكندرية.. فيديو

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

كيلو الفراخ بـ 20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

صديق عمره.. الموت يفجع خالد الغندور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. فولكس فاجن تكشف موعد طرح الميني فان Buzz الكهربائية ذاتية القيادة

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة