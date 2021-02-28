أبو العينين وكيل مجلس النواب: تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما أمن قومي.. وتحديث بنوك الدم ضرورة.. ويجب شرح الفوائد الصحية للتبرع في إطار حملة تسويقية إنسانية ودينية وصحية

النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة:

يجب إدخال التكنولوجيا الحديثة لفصل مشتقات الدم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما

القانون حدد مواصفات المتبرع من الناحية الصحية حفاظا على سلامة المواطنين

البلازما أمن قومي وبوابة جديدة للاستثمار في هذا المجال









أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.









وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ، إن قضية البلازما قضية أمن قومي، وتعني دخول تكنولوجيا حديثة في مصر لاستخلاص البلازما من الدم، موضحا أن مشروع القانون يحقق الاكتفاء الذاتي.









وأكد أن مصر تسعى دائما إلى احترام القواعد والقوانين الدولية، موضحا أن هذا مبدأ أساسيا ويعد أحد أهداف القانون، بالإضافة إلى أن القانون حدد مواصفات المتبرع من الناحية الصحية حفاظا على سلامة المواطنين.









ودعا وكيل البرلمان، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لإلقاء محاضرة حول أهمية التبرع بالدم، وكيف يخدم ذلك المواطن، وكيف يستفيد جسمه من التبرع الدوري بالدم وفقا للمدة الزمنية لذلك.









وقال "أبو العينين" إن شرح الفوائد الصحية للتبرع يأتي في إطار حملة تسويقية إنسانية ودينية وصحية أيضا، وأشار إلى أن البلازما أمن قومي، وبوابة جديدة للاستثمار في هذا المجال، كما دعا لتحديث وتطوير بنوك الدم.







