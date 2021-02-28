السيسي يوجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطمأن على إجراءات استئناف الفصل الدراسي الجامعي الثاني وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية.





ووجه الزئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب.



