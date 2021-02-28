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أخبار العالم

القوات العراقية تلقي القبض على 9 دواعش في أربع محافظات

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:42 م
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 9 دواعش في عمليات أمنية نفذت بأربع محافظات.


وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان نشرته "السومرية نيوز"، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وخلال العمليات النوعية والمهنية التي نفذها الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب والتي شملت مناطق مختلفة، تمكنت تشكيلات الجهاز وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، من القاء القبض على أحد بقايا عصابات داعـش في محافظة البصرة والذي شارك في عمليات إرهابية عدة ضد قواتنا الأمنية".


وأضاف رسول، أن "جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على ثلاثة إرهابيين يتخفون في الأحياء السكنية المدنية في كركوك"، مشيرا إلى "إلقاء القبض على مطلوبين اثنين من عناصر عصابات داعـش الإرهابية في مُحافظة الأنبار".


ولفت إلى أن "أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب اختتموا سلسلة عملياتهم التي نُفذت فجر الأحد بالقبض على ثلاثة إرهابيين في كنعوص جنوبي مدينة الموصل، ليصل عدد بقايا عصابات داعـش الذين تم القبض عليهم من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب إلى ٩ عناصر".

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