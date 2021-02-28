سوريا.. قوات أمريكية تنقل عناصر من داعش باتجاه دير الزور





أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، بقيام قوات أمريكية بنقل 10 عناصر من إرهابيي تنظيم "داعش" عبر حوامات من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور شرق سوريا.





وقالت مصادر محلية للوكالة، إن الإرهابيين العشرة كانت نقلتهم القوات الأمريكية بوقت سابق من سجن الثانوية الصناعية، في السادس والعشرين من الشهر الجاري إلى قاعدتها في الشدادي.



