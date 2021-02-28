حكاية عشق.. سيدة تتبرع بثمن قرطها الذهبي لدعم الزمالك

يوما بعد يوم يثبت جمهور نادي الزمالك عشقه لكيان النادي، ويضرب نموذجا في الانتماء، والوفاء لعهد قطعه على نفسه بدعم النادي في مختلف الأوقات.





فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم بحكاية عشق جديدة للنادي بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.





وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.





واستقبل المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي السيدة العاشقة للزمالك ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض استلام المبلغ مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.



