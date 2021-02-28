النصر يتعادل مع الإنتاج الحربي 1/1 وديا

تعادل النصر بقيادة سيد عيد مع فريق الانتاج الحربي بقيادة حمادة صدقي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن استعدادا أبناء مصر الجديدة لمواجهة الداخلية يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 16 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .





أحرز هدف النصر احمد بدوي طيارة واحرز هدف الإنتاج الحربي محمد طلعت .





وانتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي وحرس الجهاز الفني للنصر علي تجربة عدد كبير من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة الأساسية في المباراة الاخيرة امام فريق زد .





وبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من عمرو شعبان حارس مرمي وعمرو احمد وحسن حسين وابراهيم صلاح ودخير محمد ومحمود حسونه وحسام اشرف واحمد مجدي كهربا وجوده ايمن ومحمود فالكاو وحسام جلال.





وفي الشوط الثاني دفع سيد عيد بكل من رامز زيدان وميدو العطار والفونسو فيسينو .





وفي بداية الشوط الثاني تمكن محمد طلعت من تسجيل الهدف الاول للانتاج الحربي وفي الدقيقة 25 تمكن أحد بدوي طيارة من تسجيل هدف التعادل للنصر .



