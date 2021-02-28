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أخبار العالم

دراسة: جرعة واحدة من لقاح أوكسفورد يمنع خطر كورونا بنسبة أكبر من 90 %

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:00 م
لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا
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على صالح
كشفت دراسات حديثة أن جرعة لقاح واحدة فقط من العقار المستخدم لمكافحة كورونا تمنع خطر دخول فيروس كوفيد 19 إلى المستشفى بنسبة تزيد عن 90 في المائة، وفقًا لنتائج جديدة مذهلة.

وقال مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا إن النتائج الرائعة تنطبق على كل من لقاح فايزر وأكسفورد أسترا زينيكا، حيث أثبتت اللقاح البريطاني أكثر فاعلية بقليل.

وأضافوا وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن اللقاح يمثل دفعة كبيرة أخرى لطرح بريطانيا للقاح الذي يتفوق على العالم، والذي حقق الآن ما يقرب من 20 مليون حقنة أولى. 

وتابعوا: لا يتعرض برنامج التلقيح الناجح إلا للتهديد من قبل الأقلية الصغيرة التي لا تزال ترفض تلقيح اللقاح.

وبالامس، حث الأمير وليام البريطانيين على تجاهل نظريات المؤامرة حول المخاطر المفترضة للقاح، محذرًا من "الشائعات والمعلومات الخاطئة" على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأصدر دوق كامبريدج التحذير خلال مكالمة فيديو مع زوجته كيت لامرأتين معرضتين للخطر سريريًا كانتا تحتميان مع عائلاتهما منذ مارس الماضي.

وتوصل تحقيق أجرته صحيفة "ميل أون صنداي" حول سوء الاستحواذ بين بعض الأقليات العرقية اليوم إلى أن الناس يسقطون من أجل الأكاذيب وانتشرت نظريات المؤامرة على الإنترنت.

كما تم حساب الأرقام الجديدة للتحصين بجرعة واحدة من خلال مقارنة معدلات الاستشفاء من كوفيد 19 لدى أولئك الذين تلقوا جرعتهم الأولى مع أولئك الذين لم يتلقوا جرعاتهم من نفس العمر.

وأنه يساعد في تفسير سبب الانخفاض السريع في أعداد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى في الفئات العمرية الأكبر سنًا.

وانخفضت الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا بنسبة 40 في المائة، في حين انخفض عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا الذين تم قبولهم في وحدات العناية المركزة مع كوفيد إلى ما يقرب من الصفر.

النتائج القوية للقاح أكسفورد هي توبيخ للسلطات الألمانية، التي نصحت الشهر الماضي بعدم استخدامه لمن هم فوق 65 عامًا.
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