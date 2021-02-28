الأمم المتحدة: 18 قتيلا في حملة قمعية في ميانمار

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى "معلومات موثوقة" تفيد بأن حملة يوم الأحد ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار خلفت 18 قتيلًا على الأقل وأكثر من 30 جريحًا.





وقالت في بيان "وردت أنباء عن سقوط قتلى نتيجة إطلاق ذخيرة حية على حشود في يانجون وداوي وماندالاي وميك وباجو وبوكوكو"، في إشارة إلى عدة مدن في ميانمار.





وبحسب ما ورد تم استخدام الغاز المسيل للدموع في مواقع مختلفة بالإضافة إلى الانفجار وقنابل الصوت ".





ونقل عن المتحدث باسم الجيش رافينا شامداساني قوله "ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين".

وسيكون هذا أعلى عدد من القتلى في يوم واحد بين المتظاهرين الذين يطالبون بإعادة حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة إلى السلطة بعد أن أطاح بها انقلاب في الأول من فبراير.

ووردت أنباء عن إطلاق نار حيث أطلقت الشرطة في يانجون ، أكبر مدن البلاد ، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أثناء محاولتها إخلاء الشوارع من المتظاهرين.

وتم نشر صور لأغلفة قذائف الذخيرة الحية المستخدمة في بنادق هجومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي بالاسم شاب يعتقد أنه قتل في يانغون. وظهرت جثته في الصور ومقاطع الفيديو ملقاة على الرصيف حتى تمكن متظاهرون آخرون من حمله بعيدًا.



