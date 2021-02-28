الأمم المتحدة: 18 قتيلا في حملة قمعية في ميانمار

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى "معلومات موثوقة" تفيد بأن حملة يوم الأحد ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار خلفت 18 قتيلًا على الأقل وأكثر من 30 جريحًا.
وقالت في بيان "وردت أنباء عن سقوط قتلى نتيجة إطلاق ذخيرة حية على حشود في يانجون وداوي وماندالاي وميك وباجو وبوكوكو"، في إشارة إلى عدة مدن في ميانمار.
وبحسب ما ورد تم استخدام الغاز المسيل للدموع في مواقع مختلفة بالإضافة إلى الانفجار وقنابل الصوت ".
ونقل عن المتحدث باسم الجيش رافينا شامداساني قوله "ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين".
وسيكون هذا أعلى عدد من القتلى في يوم واحد بين المتظاهرين الذين يطالبون بإعادة حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة إلى السلطة بعد أن أطاح بها انقلاب في الأول من فبراير.
ووردت أنباء عن إطلاق نار حيث أطلقت الشرطة في يانجون ، أكبر مدن البلاد ، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أثناء محاولتها إخلاء الشوارع من المتظاهرين.
وتم نشر صور لأغلفة قذائف الذخيرة الحية المستخدمة في بنادق هجومية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي بالاسم شاب يعتقد أنه قتل في يانغون. وظهرت جثته في الصور ومقاطع الفيديو ملقاة على الرصيف حتى تمكن متظاهرون آخرون من حمله بعيدًا.
كما وقعت حملة قمع عنيفة في داوي ، وهي مدينة أصغر بكثير في جنوب شرق ميانمار ، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل خلال مسيرة احتجاجية.
وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي رجلًا مصابًا في رعاية الطاقم الطبي ، ثم تم وضعه في سرير تحت بطانية وُضعت عليه أزهار.
قبل يوم الأحد ، كانت هناك ثمانية تقارير مؤكدة عن عمليات قتل مرتبطة باستيلاء الجيش ، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين المستقلة.
عكس الانقلاب سنوات من التقدم البطيء نحو الديمقراطية بعد خمسة عقود من الحكم العسكري.
كان من المفترض أن يتم تنصيب حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو كي لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات ، لكن الجيش منع البرلمان من الانعقاد واحتجزها والرئيس وين مينت ، بالإضافة إلى أعضاء كبار آخرين في حكومة السيدة سو كي.