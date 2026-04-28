نسبة الانتصارات لم تصل لـ 50% .. أرقام كارثية لتوروب مع الأهلي

حقق الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي موسما صفريا مع المارد الأحمر بعد خسارته الكارثية أمام فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في بطولة الدوري

وودع النادي الأهلي بقيادة توروب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الترجي التونسي.

خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي كانت كارثية خصوصا بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 1-0 والخسارة في الإياب بالقاهرة 3-2.

أرقام كارثية للأهلي تحت قياده ييس توروب

تعثر توروب مع النادي الأهلي في 18 مباراه بمختلف البطولات خلال 33 مواجهة حيث خسر 9 مباريات وتعادل في 9 مواجهات

فاز الأهلي مع توروب في 15 مباراة فقط أي لم يجتاز نسبة الـ 50 % بالنظر لعدد المواجهات التى خاضها.

سجل الأهلي 43 هدفا واستقبل 32 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة فقط وفشل في التسجيل في 8 مباريات

وداع كأس مصر والرابطة

خرج الأهلي بقيادة ييس توروب منافسات بطولة كأس مصر من دور ال32 في واحده من أسوأ السيناريوهات بخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات.

وخرج الأهلي من بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات بحجة عدم مشاركة اللاعبين الدوليين وتواجد لاعبين صغار في السن.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري بعد الخسارة القاسية أمام بيراميدز ويقترب الأحمر من المشاركة في الكونفدرالية.