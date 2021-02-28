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أخبار العالم

بايدن يدعم التحقيق في اتهام حاكم نيويورك بالاعتداء الجنسي

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:45 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف المتحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، رغبته في إجراء تحقيق في مزاعم الاعتداء والتحرش الجنسي ضد أندرو كومو حاكم نيويورك، بعدما قدمت امرأة ثانية بلاغًا ضده.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن يوم الأحد: "يجب أن تكون هناك مراجعة مستقلة للنظر في هذه المزاعم". وهذا بالتأكيد شيء يدعمه الرئيس. وقالت بساكي إن المزاعم "خطيرة".

وقالت بساكي عن مقال في صحيفة نيويورك تايمز يكشف عن الادعاءات الجديدة ضد كومو: "كان من الصعب قراءة هذه القصة كامرأة".

وعن التحقيق في سلوك حاكم نيويورك تجاه مساعدته، قالت: "يجب أن تمضي هذه العملية إلى الأمام بأسرع ما يمكن".

قالت شارلوت بينيت، البالغة من العمر 25 عامًا، لصحيفة التايمز في مقال نُشر يوم السبت، إن كومو أخبرها أنه منفتح على مواعدة نساء في العشرينات من العمر وطرح عليها أسئلة حول حياتها الشخصية في يونيو.

يأتي الكشف عن مزاعمها بعد أن قامت ليندسي بويلان، 36 عامًا، بتفصيل ادعاءاتها ضد كومو في مقال نُشر على موقع "ميديام" يوم الأربعاء. أضافت إلى روايتها عن الحوادث في ذلك المنشور، مدعية أن الحاكم طلب منها أن تلعب لعبة البوكر الشريطية وقبلها على شفتيها دون إذنها عندما عملت معه في عام 2017.

قال كومو، 63 عامًا، إنه "لم يقصد أبدًا التصرف بأي طريقة غير مناسبة" مع بينيت وقال سكرتيره الصحفي إن مزاعم بويلان كانت "كاذبة".

ووعد الحاكم يوم السبت بإجراء مراجعة من قبل القاضية الفيدرالية السابقة باربرا جونز في المزاعم ضده. تم تعيين جونز في منصبها القضائي من قبل الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وأصدرت السكرتيرة الصحفية لحاكم نيويورك كيتلين جيروار بيانًا يوم الأربعاء قالت فيه إن مزاعم بويلان الأخيرة غير صحيحة "كما قلنا من قبل ، فإن مزاعم السيدة بويلان بشأن السلوك غير اللائق خاطئة بكل بساطة".

وقالت المستشارة الخاصة وكبيرة مستشاري الحاكم بيث غارفي إن القاضية باربرا جونز ستقود المراجعة، مضيفة أنه 'لا توجد حدود' على نطاقها في التحقيق. لكن كبار الديمقراطيين أداروا ظهورهم بالفعل للحاكم وانتقدوا تعيين جونز.
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