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رياضة

ملوك الـ 90.. الأهلي يسجل هدف التقدم على طلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:24 م
اجاي
اجاي
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عمرو ابوبكر
تمكن جونيور آجاي من تسجيل الهدف الثاني له وللأهلي في مرمى طلائع الجيش لتصبح النتيجة 2-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز. 

الشوط الأول
مرت خمس دقائق من المباراة ولم يهدد أي لاعب مرمى الفريق المنافس، ولم يشكل أي فريق هجمة منطمة على مرمى الآخر. 

أحكم طلائع الجيش دفاعاته ومنع الأهلي من الوصول الى مرماه بأي طريقة سواء خططية أو مهارات فردية. 

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من هدف محقق كاد أن يسجله أحمد سمير هداف الطلائع الذي توغل بين دفاعات الأهلي ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يمين الشناوي ولكن كا لها بالمرصاد وأبعدها عن مرماه. 

وحاول الأهلي رد الهجمة بأخرى من جهة اليمين عن طريق محمد هاني، ولكن كان دفاع طلائع الجيش محكم الغلق. 

ومارس لاعبي الطلائع الضغط المتقدم على لاعبي الأهلي، وواصلوا ترتيب صفوفهم حتى يمنعوا المارد الأحمر من تخطي منتصف ملعبهم. 

وفي الدقيقة 15 من عمر المباراة وجه حسين الشحات لاعب الأهلي تسديدة صاروخية نحو مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش الذي تصدى لها ببراعة ومنعها من اختراق شباكه. 

ووصل الأهل مرة أخرى الى مرمى بسام عن طريق كرة طويلة من عمرو السولية نحو أقدام محمد شريف ولكن خرج بسام من مرماه وشتت الكرة قبل أن يستحوذ عليها شريف.

وتعرض بدر بانون مدافع الأهلي الى إصابة وسقط داخل أرضية الملعب، وطالب من حكم المباراة استدعاء الجهاز الطبي لتلقي العلاج. 

واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي، وخرج بانون من أرض الملعب لتلقي العلاج، ثم عاد مرة أخرى ليستكمل المباراة دون إجراء تبديل. 

وتسبب جونيور آجاي في احتساب ركلة حرة مباشرة لصالح طلائع الجيش من منطقة خطرة أمام منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 25. 

وتصدى أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الهدف الاول لصالح فريقه من تسديدة صاروخية على يمين الشناوي الذي لم يستطيع أن يفعل أمام شيئًا.

وكثف لاعبي الأهلي الهجوم على طلائع  الجيش لإدراك التعادل سريعًا للعودة الى المباراة. 

وبالفعل تمكن الأهلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من مجدي قفشة، التي استقبلها آجاي برأسية أسكنها الشباك. 

وحصل طلائع الجيش على ركلة حرة مباشرة من امام منطقة جزاء الأهلي، وشكلت خطورة على مرمى الشناوي الذي تألق وتصدى للكرة من رأسية عمرو جمال. 

الشوط الثاني

بدأ الأهلي شوط المباراة الثاني بحماسة شديدة نحو مرمى طلائع الجيش، ووصل الى مرمى محمد بسلم أكثر من مرة ولكن لم يتمكن من تسجيل الهدف الثاني.

وسقط عمرو السولية لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء بعد ارتطام الكرة في وجهه من تمريرة قوية من أحد لاعبي طلائع الجيش. 

واستمر الأهلي في تحضيراته للهجمات المنظمة على مرمى طلائع الجيش، ولكن لم يستطيع أن يسجل هدف التقدم على الطلائع. 

وأجرى طلائع الجيش تبديلين بنزول فرانك ستيفين واسلام محارب. 

وتدخل أحمد سمير صاحب هدف طلائع الجيش مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وسقط الاخطبوط واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي للأهلي لمتابعة حالة شنو.

ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا وخروج حمدي فتحي ومحمد شريف في الدقيقة 64. 

وأهدر مجدي قفشة فرصة هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد مراوغة مميزة من جونيور آجاي الذي مرر كرة بالمقاس على رأس قفشة ولكن رأسية صانع الألعاب كانت خارج المرمى. 

وتألق محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنع لاعبي الأهلي من تحقيق هدف التقدم الثاني. 

وأنقذ الشناوي مرماه في كرة خطيرة من المنسي مهاجم طلائع الجيش الذي انفرد بالاخطبوط ولكن كان خروجه في التوقيت المناسب الذي حمى المرمى من هدف تقدم الطلائع. 


وجاء تشكيل فريق الطلائع كالتالي:-

أحمد هاني، علي أحمد مهاب، وعمرو عماد، ومصطفى جمال، وعمرو جمال، ومحمد بسام، وأحمد سمير، ومحمد ناصف، ومهند مصطفى، وأحمد علاء الدين، وابراهيم كونيه.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.‏
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.‏
خط الهجوم: محمد شريف.
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