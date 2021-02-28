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ديني

خالد الجندي: علماء الأزهر أول من واجهوا الخطاب السلفي

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:04 م
خالد الجندي: علماء
خالد الجندي: علماء الأزهر أول ناس تواجه الخطاب السلفى
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن برنامجه أول من واجه خطاب السلفيين وأفكارهم، مضيفًا أن أول من يواجه الخطاب السلفى فى الفتاوى السلفية هم علماء الأزهر، إلا من رحم ربى، كانوا يصمتون على فتاواهم وهو ما جعل بعضهم يصدق أنهم فقهاء و"بدأوا في العك ويقولوا كتاب وسنة".


وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"، أن الدين الإسلامى دين يسر وليس عسر، والأحكام الفقهية نجد فيها أكثر من رأى لدى العلماء، وعليه لا يصح أن يقول أحد أو يفتى فى مسألة من مسائل المسلمين ويقول فيها "قولًا واحدًا".


وأشار إلى أن هناك أحد الزملاء المتخصصين فى الفقه المقارن كلما خرج يقول "قولًا واحدًا ونحن حماة الشريعة"، موضحا أن هذا القول لا يعجب شيوخ وعلماء الأزهر بل ويثير انتقادنا، وتابع: "علشان كدا بنقول يا جماعة مفيش حاجة اسمها الرأى الواحد".
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