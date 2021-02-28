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رياضة

الأهلي: نعاني من التحكيم وندعم الجهاز الفني واللاعبين لاستعادة مستواهم

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:19 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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عبد الحكيم أبو علم
اكدت إدارة الأهلي انها تدعم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني لعبور الفترة الصعبة التي يمر بها أبناء الرداء الاحمر.

وقال مصدر بالأهلي أن الفريق يمر بفترة صعبة من الأرهاق وضغط المباريات وإبتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم ولكن هناك دعم للعودة سريعًا وكل فريق بالعالم معرض لذلك.

وأضاف :" نعم الفريق مرهق ومتراجع ولكن أخطاء التحكيم ضدهم مستمرة ..فكيق يتغاضي حكم عن لمسة يد واضحة داخل منطقة جزاء المنافس في الدقيقة 61 والفار لم يتدخل نهائيًا".

وأوضح ان الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ولكن قبل نهاية المباراة كان هناك ركلة حزاء واضحة وضوح الشمس بعد ان تقدم الفريق الاحمر بهدف أجايي الثاني ولكن الحكم تغاضي عنها وأحتسب الكرة ركلة ركنية.

وتابع:"  الحكم منح بدر بانون إنذار بدون داعي ولكنه تغاضي عن لعبه شبيه من مدافع طلائع الجيش وهناك أخطاء أخري مثل إكتفاء الحكم بمنح عمرو جمال إنذار في الدقيقة 36 للتدخل بالكوع ضد أيمن اشرف والذي أصيب في منطقة الأنف مع ان نفس الحكم قام بطرد عمرو السولية في تدخل بنفس الشكل في مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي .

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