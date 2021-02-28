الحكومة: توصيل المرافق بالوحدات لا يشترط تسجيل الوحدة بالشهر العقاري





وفيما يخص المبدأ الثاني، أوضح انه ينص على الفصل بين عملية تسجيل الوحدات وتوصيل المرافق، منوها إلى أن توصيل المرافق لا يشترط تسجيل الوحدة بالشهر العقاري.







قال نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بعقد اجتماع اليوم بشكل عاجل من أجل الإستجابة لكل المطالب التي وجدت على الساحة الفترة الماضية، معقبا: الاجتماع كان يستهدف حل مشكلة تطبيق القوانين نتيجة قرب الموعد المحدد في مارس.واكمل "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"،: الحكومة لا ترغب في وجود تعديلات قانونية لا تاخذ وقتها من الدراسة، وعليه الحكومة قدمت مقترح لمجلس النواب من أجل وقف تعديلات القوانين محل الجدل إلى نهاية ديسمبر، حتى يكون لدينا فرصة لإجراء الحوار المجتمعي المطلوب وصياغة تعديلات تراعي الجميع.واسترسل: الحكومة ودعت مبدئين لا رجعه عنهم، وهو الفصل التام بين تحصيل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية وبين التسجيل، معقبا: هذا يعني ان المواطن الذي سيذهب إلى تسجيل الوحدة الخاصة به لن يطلب منه دفع الضريبة التصرف العقارية ولن يسأل حتى عنها.