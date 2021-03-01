مش هتشوفوا قارئ عداد تانى.. وزير الكهرباء أمام البرلمان: خطة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة.. وتكلفة تطوير الشبكة في قرى مبادرة حياة كريمة قد تصل إلى 66 مليار جنيه

وزير الكهرباء أمام النواب:

تكليف شركات الكهرباء على مستوي الجمهورية بدراسة كافة الاحتياجات لتحسين الشبكة الكهربائية

توفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية لمواجهة اي انقطاعات في التيار الكهربائي

مجمع بنبان للطاقة الشمسية، هو أكبر محطة شمسية في مكان واحد في العالم.

الوزارة لديها خطة لتحويل جميع العدادات إلى مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات





شهد اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، مناقشة بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير2021، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.





وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تكلفة تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، في قرى مبادرة حياة كريمة قد تصل إلى 66 مليار جنيه، لافتًا إلي أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تشمل51 مركزا بتكلفة تصل إلى 24 مليار جنيه.





وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه تم تكليف شركات الكهرباء علي مستوي الجمهورية بدراسة كافة الاحتياجات واجراء الدراسات اللازمة لتحسين الشبكة الكهربائية.





وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلي أن التحدي الأكبر ليس فقط في توفير التمويل ولكن في تنفيذ المستهدف خلال المدة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي بثلاث سنوات فقط، مشيرا الي أنه سيتم توفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية لمواجهة اي انقطاعات في التيار الكهربائي، وكذلك زيادة الجهد الكهربائي لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية فضلا عن تغيير المحولات وأعمدة الإنارة وغيرها.





وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، هو أكبر محطة شمسية في مكان واحد في العالم.





وأشار محمد شاكر إلي الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.





ولفت شاكر إلي أنَّه يتمّ حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، موضحا ان الوزارة تعمل علي زيادة نسبة الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية.





ونوه الوزير إلى ان مشروع بنبان وفر نحو 10 آلاف فرصة، مضيفًا ان الاستثمارات بذلك المشروع وصلت الي 2 مليار دولار، كما انه حصل علي العديد من الجوائز العالمية.





وهاجم النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب شركه شعاع المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء بالمنازل، قائلا: "وزارة الكهرباء بتجيب قاري عدادات خريجين اعدادية وبياخدوا قراءات خاطئه، هل يعقل أن كل المشتركين لديهم تراكمات".





وطالب لاشين خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بضرورة أن تحدد الوزارة إعداد معينة من خريجي كليات الهندسة للعمل بالوزارة وهم الأجدر والأقدر.





ورد المهندس محمد شاكر بأن الوزارة لديها خطة لتحويل جميع العدادات إلى مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات ومفيش قاري هيجيلك تاني.





وبخصوص تعيين خريجي الهندسة، قال الوزير إن "الموجود اكتر من الاحتياج بشدة وفي مرة عملنا مسابقة لاختيار ١٠٠٠ موظف تقدم ليها ١٤٠ الف واحد هل هذا يعقل، وقمت يالتنبيه على المسئولين بأن ابن الغفير أهم عندي من ابن الوزير، ولدينا ١٥٠ الف موظف وانا ممكن ادورها ب٣٠ الف واحد".